Бэйл: Восстановим силы, после чего вновь вернемся в борьбу

Форвард сборной Уэльса прокомментировал результат заключительного матча на групповом этапе для его команды.

Гарет Бэйл, Getty Images

Сборная Уэльса завершала групповой этапе чемпионата Европы-2020 поединком против национальной команды Италии на поле римского Стадио Олимпико, однако так и не смогла поразить ворота "Скуадры Адзурры", пропустив при этом незадолго до ухода на перерыв (0:1).

Италия — Уэльс 1:0 Видео гола и обзор матча

Капитан "красных драконов" Гарет Бэйл по окончании поединка, подвел итог выступлениям своей команды в отчетный вечер: "Мы с самого начала представляли, что будет сложная игра. Пришлось много защищаться, бегать — все уставали. Конечно же, горжусь ребятами.

Мы хотели попытаться добиться положительного результата, но в итоге это не имело смысла, так как мы все равно финишировали вторыми. Мы вгрызались в землю, и теперь настало время восстановить силы. Залатаем болячки и вновь вернемся в игру.

Я не сильно понял эпизод с красной карточкой для Этана Ампаду, так как не видел его в полной мере. Очевидно, что я буду всячески защищать своего партнера по команде. Могу сказать только то, что это серьезно повлияло на наш потенциал", — подытожил футболист.

Уэльс занял итоговое второе место в группе, и теперь сыграет против команды с аналогичной позиции в квартете B, в котором выступают Бельгия, Дания, Финляндия и Россия.