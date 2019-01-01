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Бэйл: Восстановим силы, после чего вновь вернемся в борьбу

Форвард сборной Уэльса прокомментировал результат заключительного матча на групповом этапе для его команды.

Гарет Бэйл, Getty Images
Гарет Бэйл, Getty Images

Сборная Уэльса завершала групповой этапе чемпионата Европы-2020 поединком против национальной команды Италии на поле римского Стадио Олимпико, однако так и не смогла поразить ворота "Скуадры Адзурры", пропустив при этом незадолго до ухода на перерыв (0:1).

Италия — Уэльс 1:0 Видео гола и обзор матча

Капитан "красных драконов" Гарет Бэйл по окончании поединка, подвел итог выступлениям своей команды в отчетный вечер: "Мы с самого начала представляли, что будет сложная игра. Пришлось много защищаться, бегать — все уставали. Конечно же, горжусь ребятами.

Мы хотели попытаться добиться положительного результата, но в итоге это не имело смысла, так как мы все равно финишировали вторыми. Мы вгрызались в землю, и теперь настало время восстановить силы. Залатаем болячки и вновь вернемся в игру.

Я не сильно понял эпизод с красной карточкой для Этана Ампаду, так как не видел его в полной мере. Очевидно, что я буду всячески защищать своего партнера по команде. Могу сказать только то, что это серьезно повлияло на наш потенциал", — подытожил футболист.

Уэльс занял итоговое второе место в группе, и теперь сыграет против команды с аналогичной позиции в квартете B, в котором выступают Бельгия, Дания, Финляндия и Россия.

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 2 2 0 0 5 1 6
Россия РОС 2 1 0 1 1 3 3
Финляндия ФИН 2 1 0 1 1 1 3
Дания ДАН 2 0 0 2 1 3 0
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 2 2 0 0 5 2 6
Украина УКР 2 1 0 1 4 4 3
Австрия АВС 2 1 0 1 3 3 3
Северная Македония МАК 2 0 0 2 2 5 0
Команды: и в н п з п о
Чехия ЧЕХ 2 1 1 0 3 1 4
Англия АНГ 2 1 1 0 1 0 4
Хорватия ХОР 2 0 1 1 1 2 1
Шотландия ШОТ 2 0 1 1 0 2 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 2 1 1 0 1 0 4
Словакия СВК 2 1 0 1 2 2 3
Испания ИСП 2 0 2 0 1 1 2
Польша ПОЛ 2 0 1 1 2 3 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 2 1 1 0 2 1 4
Германия ГЕР 2 1 0 1 4 3 3
Португалия ПОР 2 1 0 1 5 4 3
Венгрия ВЕН 2 0 1 1 1 4 1