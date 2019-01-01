20 Июн
19:00
Италия
ИТА
1
Уэльс
УЭЛ
0
21 Июн
19:00
Украина
УКР
Австрия
АВС
21 Июн
19:00
Северная Македония
МАК
Нидерланды
НИД
21 Июн
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РОС
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21 Июн
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Финляндия
ФИН
Бельгия
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ЧЕХ
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22 Июн
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23 Июн
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Польша
ПОЛ
23 Июн
19:00
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СВК
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ИСП
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ПОР
Франция
ФРА
23 Июн
22:00
Германия
ГЕР
Венгрия
ВЕН

Пессина: На ближнюю штангу должен был идти не я, а Толой

Полузащитник сборной Италии прокомментировал результат заключительного матча на групповом этапе для его команды.

Маттео Пессина, Getty Images
Маттео Пессина, Getty Images

Сборная Италии поставила точку в предельно успешно для себя групповом этапе чемпионата Европы-2020, обыграв национальную команду Уэльса в рамках третьего тура данного раунда состязаний (1:0).

Италия — Уэльс 1:0 Видео гола и обзор матча

Единственный гол в данной дуэли оказался на счету у представителя бергамаской Аталанты, полузащитника Маттео Пессины, который отличился результативным ударом перед перерывом. По завершении поединка, футболист поделился эмоциями от первого гола в официальном матче за сборную своей страны.

"О такой игре я мог только мечтать! Это было идеальное выступление, о котором каждый мечтает, — принести команде победу в крупном турнире. Я смогу не спать несколько недель после этого!

Мы наигрывали такой розыгрыш штрафного, но на ближнюю штангу должен был идти не я, а Толой. В самый последний момент он сказал мне занять его позицию, и все получилось удачно.

Тренер сообщил нам состав непосредственно перед отъездом на стадион, поэтому я не был уверен, буду играть или нет, но готовился так же, как всегда.

Как я уже говорил ранее, наша команда — прекрасна, потому что каждый игрок выкладывается на все 100%, и все чувствуют, что тренер абсолютно верит в нас, независимо от того, играем ли мы часто или нет. Это снимает напряжение, и мы все чувствуем себя свободными, чтобы выкладываться на полную.

Я разговаривал с Джан Пьеро Гасперини после того, как меня вызвали, — это его непосредственная заслуга. Я вижу некоторое сходство между тем, как играет Аталанта, и тем, что сейчас делает Италия: высокий прессинг и быстрый выход из полузащиты, так что я сразу освоился в сборной.

Приз лучшего игрока матча отдали Кьезе, и это хорошо. Они же не могли дать две награды, правильно? Пусть тогда лучше Феде ее получит", — подытожил одноклубник Руслана Малиновского по Аталанте.

Одним из соперников на стадии 1/8 финала чемпионата Европы-2020 может стать сборная Украины, если 21 июня не проиграет в своем матче против Австрии, который начнется в 19:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данного поединка.

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 2 2 0 0 5 1 6
Россия РОС 2 1 0 1 1 3 3
Финляндия ФИН 2 1 0 1 1 1 3
Дания ДАН 2 0 0 2 1 3 0
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 2 2 0 0 5 2 6
Украина УКР 2 1 0 1 4 4 3
Австрия АВС 2 1 0 1 3 3 3
Северная Македония МАК 2 0 0 2 2 5 0
Команды: и в н п з п о
Чехия ЧЕХ 2 1 1 0 3 1 4
Англия АНГ 2 1 1 0 1 0 4
Хорватия ХОР 2 0 1 1 1 2 1
Шотландия ШОТ 2 0 1 1 0 2 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 2 1 1 0 1 0 4
Словакия СВК 2 1 0 1 2 2 3
Испания ИСП 2 0 2 0 1 1 2
Польша ПОЛ 2 0 1 1 2 3 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 2 1 1 0 2 1 4
Германия ГЕР 2 1 0 1 4 3 3
Португалия ПОР 2 1 0 1 5 4 3
Венгрия ВЕН 2 0 1 1 1 4 1