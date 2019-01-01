Пессина: На ближнюю штангу должен был идти не я, а Толой

Полузащитник сборной Италии прокомментировал результат заключительного матча на групповом этапе для его команды.

Маттео Пессина, Getty Images

Сборная Италии поставила точку в предельно успешно для себя групповом этапе чемпионата Европы-2020, обыграв национальную команду Уэльса в рамках третьего тура данного раунда состязаний (1:0).

Италия — Уэльс 1:0 Видео гола и обзор матча

Единственный гол в данной дуэли оказался на счету у представителя бергамаской Аталанты, полузащитника Маттео Пессины, который отличился результативным ударом перед перерывом. По завершении поединка, футболист поделился эмоциями от первого гола в официальном матче за сборную своей страны.

"О такой игре я мог только мечтать! Это было идеальное выступление, о котором каждый мечтает, — принести команде победу в крупном турнире. Я смогу не спать несколько недель после этого!

Мы наигрывали такой розыгрыш штрафного, но на ближнюю штангу должен был идти не я, а Толой. В самый последний момент он сказал мне занять его позицию, и все получилось удачно.

Тренер сообщил нам состав непосредственно перед отъездом на стадион, поэтому я не был уверен, буду играть или нет, но готовился так же, как всегда.

Как я уже говорил ранее, наша команда — прекрасна, потому что каждый игрок выкладывается на все 100%, и все чувствуют, что тренер абсолютно верит в нас, независимо от того, играем ли мы часто или нет. Это снимает напряжение, и мы все чувствуем себя свободными, чтобы выкладываться на полную.

Я разговаривал с Джан Пьеро Гасперини после того, как меня вызвали, — это его непосредственная заслуга. Я вижу некоторое сходство между тем, как играет Аталанта, и тем, что сейчас делает Италия: высокий прессинг и быстрый выход из полузащиты, так что я сразу освоился в сборной.

Приз лучшего игрока матча отдали Кьезе, и это хорошо. Они же не могли дать две награды, правильно? Пусть тогда лучше Феде ее получит", — подытожил одноклубник Руслана Малиновского по Аталанте.

Одним из соперников на стадии 1/8 финала чемпионата Европы-2020 может стать сборная Украины, если 21 июня не проиграет в своем матче против Австрии, который начнется в 19:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данного поединка.