Финляндия — Бельгия. Накануне

Предлагаем вашему вниманию анонс матча группового этапа чемпионата Европы.

Кевин де Брюйне, Getty Images

Очередной игровой день Евро-2020 завершится двумя противостояниями в рамках группы B, одним из которых станет поединок национальных сборных Финляндии и Бельгии.

Финляндия — Бельгия

Понедельник, 21 июня, 22:00. Газпром-Арена (Санкт-Петербург)​. Главный арбитр встречи — Феликс Брых (Германия). Телетрансляция — Футбол 1.

Изначально скромная сборная Финляндии, которая никогда не хватала звезд с неба, считалась аутсайдером своей группы, однако в своем первом в истории участии в финальной стадии чемпионата Европы фины действительно сумели удивить (если брать во внимание результаты, а не саму игру команды).

Подопечные Марку Канервы перед решающей битвой с фаворитом сохраняют шансы на выход в плей-офф. Для продолжения участия в турнире им необходимо обыгрывать бельгийцев. Впрочем, хватит и ничьей, если Россия проиграет Дании в параллельном матче.

Что касается сборной Бельгии, то коллектив Роберто Мартинеса ожидаемо не остановился на групповой стадии Евро-2020. Плей-офф уже в кармане бельгийцев, а для того, чтобы расположиться на итоговом первом месте в своей группе, им необходимо всего лишь набрать одно очко с финнами. Казалось бы, что за счет разницы в классе сборная Бельгии не испытает проблем на пути к достижению положительного результата (и так скорее всего произойдет), однако нельзя не отметить один интересный факт: бельгийцы ни разу не обыграли команду Финляндии в XXI веке, потерпев три поражения в шести матчах во всех турнирах.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Роберто Мартинеса. Так, на победу Бельгии предлагается коэффициент 1,36, тогда как потенциальный успех Финляндии оценивается показателем 10,0. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 5,10.

Ориентировочные составы

Финляндия: Градецки — О'Шонесси, Араюури, Тойвио — Уронен, Камара, Спарв, Кауко, Райтала — Пукки, Лод

Бельгия: Куртуа — Алдервейрелд, Денайер, Вертонген — Менье, де Брейне, Витсель, Карраско — Мертенс, Лукаку, Эден Азар

Тренеры говорят

Маркку Канерва, сборная Финляндии:

"С нетерпением ждем самую важную, вероятно, встречу в истории финского футбола. Просто фантастика, что на этой стадии турнира наша судьба все еще в наших руках. Мы ﻿даже можем занять в группе первое место. Столь многое еще стоит на кону".

Роберто Мартинес, сборная Бельгии:

"Каждый в команде заслуживает того, чтобы получить какое-то игровое время по ходу турнира. Но сейчас не время менять голкипера, и Тибо Куртуа будет играть против Финляндии. Он хорошо действует в воротах, и такая замена может его сбить с ритма".