Бастони: Всего два года назад я был в Парме и не знал, как продолжится моя карьера

Защитник сборной Италии прокомментировал результат заключительного матча на групповом этапе для его команды.

Алессандро Бастони, Getty Images

Сборная Италии в заключительном для себя поединке группового раунда чемпионата Европы-2020 сумела одержать победу над Уэльсом (1:0), благодаря чему вышла в раунд 1/8 финала плей-офф без единого поражения и пропущенного гола.

Италия — Уэльс 1:0 Видео гола и обзор матча

По завершении матча, центральный защитник "Скуадры Адзурры" Алессандро Бастони прокомментировал выступления своей команды в данной игре.

"Всегда приятно быть перед болельщиками после полутора лет страданий, как для нас, так и для них.

Манчини никогда не нагнетает обстановку в раздевалке перед игрой. Он просто говорит нам наслаждаться футболом и продолжать делать то, что мы делаем всегда. Мы показали, что, несмотря на ротацию, мы по-прежнему остаемся отличной командой и можем показать хорошие результаты.

Я всегда ждал своего шанса и старался использовать любую возможность, поэтому я никуда не тороплюсь. А пока что, я постараюсь украсть секреты профессии у чемпионов, побеждающих 10 лет подряд. Кьеллини, Бонуччи и другие имеют такой большой опыт, что находиться в их компании как на поле, так и за его пределами — настоящее удовольствие.

Это — мечта! Всего два года назад я был в Парме и не знал, как продолжится моя карьера. Теперь, мы надеемся зайти как можно дальше", — подытожил футболист.

Одним из соперников на стадии 1/8 финала чемпионата Европы-2020 может стать сборная Украины, если 21 июня не проиграет в своем матче против Австрии, который начнется в 19:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данного поединка.