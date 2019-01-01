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Бастони: Всего два года назад я был в Парме и не знал, как продолжится моя карьера

Защитник сборной Италии прокомментировал результат заключительного матча на групповом этапе для его команды.

Алессандро Бастони, Getty Images
Алессандро Бастони, Getty Images

Сборная Италии в заключительном для себя поединке группового раунда чемпионата Европы-2020 сумела одержать победу над Уэльсом (1:0), благодаря чему вышла в раунд 1/8 финала плей-офф без единого поражения и пропущенного гола.

Италия — Уэльс 1:0 Видео гола и обзор матча

По завершении матча, центральный защитник "Скуадры Адзурры" Алессандро Бастони прокомментировал выступления своей команды в данной игре.

"Всегда приятно быть перед болельщиками после полутора лет страданий, как для нас, так и для них.

Манчини никогда не нагнетает обстановку в раздевалке перед игрой. Он просто говорит нам наслаждаться футболом и продолжать делать то, что мы делаем всегда. Мы показали, что, несмотря на ротацию, мы по-прежнему остаемся отличной командой и можем показать хорошие результаты.

Я всегда ждал своего шанса и старался использовать любую возможность, поэтому я никуда не тороплюсь. А пока что, я постараюсь украсть секреты профессии у чемпионов, побеждающих 10 лет подряд. Кьеллини, Бонуччи и другие имеют такой большой опыт, что находиться в их компании как на поле, так и за его пределами — настоящее удовольствие.

Это — мечта! Всего два года назад я был в Парме и не знал, как продолжится моя карьера. Теперь, мы надеемся зайти как можно дальше", — подытожил футболист.

Одним из соперников на стадии 1/8 финала чемпионата Европы-2020 может стать сборная Украины, если 21 июня не проиграет в своем матче против Австрии, который начнется в 19:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данного поединка.

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 2 2 0 0 5 1 6
Россия РОС 2 1 0 1 1 3 3
Финляндия ФИН 2 1 0 1 1 1 3
Дания ДАН 2 0 0 2 1 3 0
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 2 2 0 0 5 2 6
Украина УКР 2 1 0 1 4 4 3
Австрия АВС 2 1 0 1 3 3 3
Северная Македония МАК 2 0 0 2 2 5 0
Команды: и в н п з п о
Чехия ЧЕХ 2 1 1 0 3 1 4
Англия АНГ 2 1 1 0 1 0 4
Хорватия ХОР 2 0 1 1 1 2 1
Шотландия ШОТ 2 0 1 1 0 2 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 2 1 1 0 1 0 4
Словакия СВК 2 1 0 1 2 2 3
Испания ИСП 2 0 2 0 1 1 2
Польша ПОЛ 2 0 1 1 2 3 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 2 1 1 0 2 1 4
Германия ГЕР 2 1 0 1 4 3 3
Португалия ПОР 2 1 0 1 5 4 3
Венгрия ВЕН 2 0 1 1 1 4 1