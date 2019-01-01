Пэйдж: Перед игрой против Италии мне пришлось принимать непростые решения

Главный тренер сборной Уэльса прокомментировал результат заключительного матча на групповом этапе для его команды.

Роберт Пэйдж, Getty Images

Сборная Уэльса завершала групповой этап чемпионата Европы-2020 противостоянием на поле римского Стадио Олимпико против национальной команды Италии, но так и не смогла обеспечить себе больше количества очков по окончании данного раунда состязаний, чем четыре ранее набранных балла (0:1).

Италия — Уэльс 1:0 Видео гола и обзор матча

По завершении поединка, главный тренер "красных драконов" Роберт Пэйдж рассказал о своем впечатлении от игры команды на поле абсолютного триумфатора группы.

"Это похоже на победу, так как мы заняли второе место. Знали, что нас ждет тяжелая игра и что придется играть глубже в обороне.

И в полном-то составе сложно, а уж вдесятером — словно нужно дополнительно взбираться в горку. К чести ребят, у меня не получится сказать о них лучше, чем они того заслуживают. Горжусь ими.

Все они выполнили свои задачи. Побеждать хочется каждый раз, и перед игрой мне пришлось принимать непростые решения. Все в полной мере заслуживают похвалы", — подытожил специалист.

Уэльс занял итоговое второе место в группе, и теперь сыграет против команды с аналогичной позиции в квартете B, в котором выступают Бельгия, Дания, Финляндия и Россия.