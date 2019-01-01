Пэйдж: Перед игрой против Италии мне пришлось принимать непростые решения
Главный тренер сборной Уэльса прокомментировал результат заключительного матча на групповом этапе для его команды.
Сборная Уэльса завершала групповой этап чемпионата Европы-2020 противостоянием на поле римского Стадио Олимпико против национальной команды Италии, но так и не смогла обеспечить себе больше количества очков по окончании данного раунда состязаний, чем четыре ранее набранных балла (0:1).
Италия — Уэльс 1:0 Видео гола и обзор матча
По завершении поединка, главный тренер "красных драконов" Роберт Пэйдж рассказал о своем впечатлении от игры команды на поле абсолютного триумфатора группы.
"Это похоже на победу, так как мы заняли второе место. Знали, что нас ждет тяжелая игра и что придется играть глубже в обороне.
И в полном-то составе сложно, а уж вдесятером — словно нужно дополнительно взбираться в горку. К чести ребят, у меня не получится сказать о них лучше, чем они того заслуживают. Горжусь ими.
Все они выполнили свои задачи. Побеждать хочется каждый раз, и перед игрой мне пришлось принимать непростые решения. Все в полной мере заслуживают похвалы", — подытожил специалист.
Уэльс занял итоговое второе место в группе, и теперь сыграет против команды с аналогичной позиции в квартете B, в котором выступают Бельгия, Дания, Финляндия и Россия.
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