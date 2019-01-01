Шакири — игрок матча Швейцария — Турция
Действия нападающего на футбольном поле отметили организаторы турнира.
По завершении поединка на Олимпийском стадионе в Баку, где в рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы-2020 сборная Швейцарии принимала Турцию, одержав итоговую победу (3:1), организаторы состязаний определили лучшего футболиста данной игры.
Швейцария — Турция 3:1 Видео голов и обзор матча
На сей раз, им стал нападающий сборной Швейцарии, принадлежащий английскому Ливерпулю, Джедран Шакири.
Футболист внес весомый вклад в итоговый успех своей команды, став автором двух голов после передач Стивена Цубера в серединах первого и второго таймов.
Таким образом, коллектив Владимира Петковича сумел занять итоговую третью позицию в своей подгруппе A, и теперь, с четырьмя набранными очками в активе, вынужден ожидать окончания всех поединков третьего тура, дабы узнать о возможности принимать участие в матчах плей-офф.
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