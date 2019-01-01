Шакири — игрок матча Швейцария — Турция

Действия нападающего на футбольном поле отметили организаторы турнира.

Джедран Шакири, Getty Images

По завершении поединка на Олимпийском стадионе в Баку, где в рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы-2020 сборная Швейцарии принимала Турцию, одержав итоговую победу (3:1), организаторы состязаний определили лучшего футболиста данной игры.

Швейцария — Турция 3:1 Видео голов и обзор матча

На сей раз, им стал нападающий сборной Швейцарии, принадлежащий английскому Ливерпулю, Джедран Шакири.

Футболист внес весомый вклад в итоговый успех своей команды, став автором двух голов после передач Стивена Цубера в серединах первого и второго таймов.

Таким образом, коллектив Владимира Петковича сумел занять итоговую третью позицию в своей подгруппе A, и теперь, с четырьмя набранными очками в активе, вынужден ожидать окончания всех поединков третьего тура, дабы узнать о возможности принимать участие в матчах плей-офф.