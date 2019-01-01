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Шакири — игрок матча Швейцария — Турция

Действия нападающего на футбольном поле отметили организаторы турнира.

Джедран Шакири, Getty Images
Джедран Шакири, Getty Images

По завершении поединка на Олимпийском стадионе в Баку, где в рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы-2020 сборная Швейцарии принимала Турцию, одержав итоговую победу (3:1), организаторы состязаний определили лучшего футболиста данной игры.

Швейцария — Турция 3:1 Видео голов и обзор матча

На сей раз, им стал нападающий сборной Швейцарии, принадлежащий английскому Ливерпулю, Джедран Шакири.

Футболист внес весомый вклад в итоговый успех своей команды, став автором двух голов после передач Стивена Цубера в серединах первого и второго таймов.

Таким образом, коллектив Владимира Петковича сумел занять итоговую третью позицию в своей подгруппе A, и теперь, с четырьмя набранными очками в активе, вынужден ожидать окончания всех поединков третьего тура, дабы узнать о возможности принимать участие в матчах плей-офф.

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 2 2 0 0 5 1 6
Россия РОС 2 1 0 1 1 3 3
Финляндия ФИН 2 1 0 1 1 1 3
Дания ДАН 2 0 0 2 1 3 0
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 2 2 0 0 5 2 6
Украина УКР 2 1 0 1 4 4 3
Австрия АВС 2 1 0 1 3 3 3
Северная Македония МАК 2 0 0 2 2 5 0
Команды: и в н п з п о
Чехия ЧЕХ 2 1 1 0 3 1 4
Англия АНГ 2 1 1 0 1 0 4
Хорватия ХОР 2 0 1 1 1 2 1
Шотландия ШОТ 2 0 1 1 0 2 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 2 1 1 0 1 0 4
Словакия СВК 2 1 0 1 2 2 3
Испания ИСП 2 0 2 0 1 1 2
Польша ПОЛ 2 0 1 1 2 3 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 2 1 1 0 2 1 4
Германия ГЕР 2 1 0 1 4 3 3
Португалия ПОР 2 1 0 1 5 4 3
Венгрия ВЕН 2 0 1 1 1 4 1