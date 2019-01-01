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Петкович: Швейцария немного расстроена третьим местом в группе

Наставник сборной Швейцарии прокомментировал результат заключительного матча на групповом этапе для его команды.

Владимир Петкович, Getty Images
Владимир Петкович, Getty Images

Сборная Швейцарии в заключительном для себя поединке группового этапа чемпионата Европы-2020 на поле Олимпийского стадиона в Баку сумела обыграть Турцию в динамичном противостоянии (3:1).

Швейцария — Турция 3:1 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, главный "Нати" Владимир Петкович поздравил свою команду с получением права надеяться на дальнейшее участие в турнире, отметив выполнение игроками изначального плана на игру.

"Я очень доволен. Команда сделала то, что от нее требовалось. На мой взгляд, мы хорошо играли на протяжении 90 минут. Нашей целью остается выход в плей-офф.

Конечно, мы немного расстроены третьим местом в группе, но мы знали, что нам нужно делать, и успешно сделали это. Теперь остается только ждать.

Думаю, команда показала, на что способна. Мы создали много моментов. Могли бы немного лучше отработать в защите, когда Турция забила гол, но я все равно доволен игроками", — подытожил специалист.

Таким образом, коллектив Владимира Петковича сумел занять итоговую третью позицию в своей подгруппе A, и теперь, с четырьмя набранными очками в активе, вынужден ожидать окончания всех поединков третьего тура, дабы узнать о возможности принимать участие в матчах плей-офф.

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 2 2 0 0 5 1 6
Россия РОС 2 1 0 1 1 3 3
Финляндия ФИН 2 1 0 1 1 1 3
Дания ДАН 2 0 0 2 1 3 0
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 2 2 0 0 5 2 6
Украина УКР 2 1 0 1 4 4 3
Австрия АВС 2 1 0 1 3 3 3
Северная Македония МАК 2 0 0 2 2 5 0
Команды: и в н п з п о
Чехия ЧЕХ 2 1 1 0 3 1 4
Англия АНГ 2 1 1 0 1 0 4
Хорватия ХОР 2 0 1 1 1 2 1
Шотландия ШОТ 2 0 1 1 0 2 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 2 1 1 0 1 0 4
Словакия СВК 2 1 0 1 2 2 3
Испания ИСП 2 0 2 0 1 1 2
Польша ПОЛ 2 0 1 1 2 3 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 2 1 1 0 2 1 4
Германия ГЕР 2 1 0 1 4 3 3
Португалия ПОР 2 1 0 1 5 4 3
Венгрия ВЕН 2 0 1 1 1 4 1