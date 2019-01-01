Гюнеш: Игры против Уэльса и Швейцарии остались в тени матча против Италии

Наставник сборной Турции прокомментировал результат заключительного матча на Евро-2020 для его команды.

Шенол Гюнеш, Getty Images

Сборная Турции выдала абсолютно неудачное выступление на чемпионате Евро-2020, так и не сумев набрать ни одного очка в матчах группового этапа. В своей заключительной игре в текущем розыгрыше данного турнира турецкая национальная команда уступила Швейцарии в Баку (1:3).

Швейцария — Турция 3:1 Видео голов и обзор матча

По завершении поединка, главный тренер "лунных звезд" Шенол Гюнеш подвел итог выступлениям своей команды: "Мы расстроены, так как ждали этого турнира долгое время, и понимаем, что сыграли недостаточно хорошо.

Целью был выход из группы. Но мы плохо стартовали: первый матч очень плохо сказался на моих игроках. Так бывает. Но эти футболисты будут еще много лет играть за Турцию и добьются таких же успехов, как и раньше.

В матче против Швейцарии же, напротив, начали хорошо, но пропустили два гола. По сравнению матчем против Уэльса, мы играли лучше.

Фанаты очень многое ждали от нас, но мы не смогли оправдать их ожидания. Игры против Уэльса и Швейцарии остались в тени матча против Италии. Футболисты разочарованы. Мы должны были выходить в 1/8 финала. Но не смогли. Очень обидно так провести турнир.

У нас молодая команда. Я в них верю. Нам не хватило опыта. Но чего бы я ни сказал сейчас, это будет неправильно. Я благодарен своим футболистам. Их ждет большое будущее. У нас будет еще более сильная сборная. Этот турнир станет для нас уроком.

Впереди нас ждут матчи квалификации чемпионата мира. Отчитываться я буду перед федерацией", — подытожил специалист.

Таким образом, коллектив Шенола Гюнеша оказался на последней позиции в своей подгруппе A, в результате чего завершил участие на Евро-2020.