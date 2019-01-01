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Йылмаз: Мы не представили нашу страну должным образом — нам стыдно

Форвард сборной Турции прокомментировал результат заключительного матча на Евро-2020 для его команды.

Бурак Йылмаз, Getty Images
Бурак Йылмаз, Getty Images

Выступления на групповом этапе чемпионата Европы-2020 для сборной Турции были омрачены банальным отсутствием побед по всех трех сыгранных поединках. В своей заключительной игре на данном международном форуме коллектив Шенола Гюнеша на поле Олимпийского стадиона в Баку уступил Швейцарии (1:3).

Швейцария — Турция 3:1 Видео голов и обзор матча

По завершении противостояния, нападающий "лунных звезд" Бурак Йылмаз поделился эмоциями от провального цикла его команды.

"Должен признать, что мы не смогли сыграть на уровне, соответствующем такому крупному турниру. Мы вышли на Евро, мы хорошо выступаем в отборочном турнире чемпионата мира, но я вижу, что нам еще нужно учиться играть на таких турнирах. Нам нужно усвоить этот урок.

С первым пропущенным голом нам не повезло. Игра могла бы пойти по-другому. Но нам нужно прибавлять, и даже просто признать это — уже шаг вперед.

У нас были дни, которых не должно было быть, у нас были матчи, которых не должно было быть. Просим прощения у всех, нам стыдно. Мы не представили нашу страну должным образом. Нам очень грустно", — с горечью заключил футболист.

Таким образом, коллектив Шенола Гюнеша оказался на последней позиции в своей подгруппе A, в результате чего завершил участие на Евро-2020.

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 2 2 0 0 5 1 6
Россия РОС 2 1 0 1 1 3 3
Финляндия ФИН 2 1 0 1 1 1 3
Дания ДАН 2 0 0 2 1 3 0
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 2 2 0 0 5 2 6
Украина УКР 2 1 0 1 4 4 3
Австрия АВС 2 1 0 1 3 3 3
Северная Македония МАК 2 0 0 2 2 5 0
Команды: и в н п з п о
Чехия ЧЕХ 2 1 1 0 3 1 4
Англия АНГ 2 1 1 0 1 0 4
Хорватия ХОР 2 0 1 1 1 2 1
Шотландия ШОТ 2 0 1 1 0 2 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 2 1 1 0 1 0 4
Словакия СВК 2 1 0 1 2 2 3
Испания ИСП 2 0 2 0 1 1 2
Польша ПОЛ 2 0 1 1 2 3 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 2 1 1 0 2 1 4
Германия ГЕР 2 1 0 1 4 3 3
Португалия ПОР 2 1 0 1 5 4 3
Венгрия ВЕН 2 0 1 1 1 4 1