Пандев анонсировал завершение карьеры в сборной

Лидер северомакедонской национальной команды, вероятно, завтра проведет свой последний поединок в составе сборной.

Горан Пандев, getty images

Капитан сборной Северной Македонии Горан Пандев поделился мыслями накануне третьего матча группового этапа Евро-2020 против Нидерландов.

"Это будет моя последняя игра за сборную. Думаю, самое время попрощаться", — сказал футболист.

Пандев выступает за сборную Северной Македонии с 2001 года. За это время он провел за национальную команду 120 матчей, в которых забил 38 голов.

Северомакедонская команда сыграет с Нидерландами сегодня, 21 июня. Начало матча — в 19:00 по киевскому времени.

Ранее Football.ua рассказывает про футболиста, благодаря которому следует наблюдать за играми сборной Северной Македонии на Евро-2020.