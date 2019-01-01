Эден Азар: Я три раза ломал голеностопный сустав — как 10 лет назад уже не будет

Бельгиец прокомментировал свою текущую форму.

Эден Азар, getty images

Полузащитник Реала и сборной Бельгии Эден Азар высказался о своей склонности к травмам.

"Я никогда не сомневался в своих способностях, однако вопрос всегда заключался в том, буду ли я на 100% готов к Евро. Я три раза ломал голеностопный сустав – как 10 лет назад уже не будет.

Знаю, что когда я в форме, то способен проявить себя на поле, над этим я и работаю. Сейчас я готов не на 100%, однако готов выйти в стартовом составе. В этом план и заключался – постепенно внедрить меня в команду.

Очень важно быть полностью готовым к раунду плей-офф, там надо быть в отличной форме. Посмотрим, возможно, я не смогу провести на поле все 90 минут, но я намерен отыграть столько на топ-уровне, сколько смогу. 50 минут – ОК, 60 – тоже хорошо", — сказал хавбек.

Ранее Эден Азар заявил, что не думает об уходе из Реала.