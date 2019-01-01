УЕФА открыл дело в отношении Венгерской ассоциации за поведение фанатов во время матчей против Франции и Португалии

Высшей мерой наказания может стать дисквалификация единственной арены Евро-2020, на которую полностью открыт вход для фанатов.

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Ранее, Football.ua сообщал о том, что футболисты сборной Франции и Португалии сообщили о случая проявления расовой нетерпимости в их отношении со стороны болельщиков на трибунах Пушкаш Арены в Будапеште, во время матчей чемпионата Европы-2020 против сборной Венгрии.

Позднее, организаторы состязаний опубликовали информацию о том, что в отношении произошедшего было открыто соответствующее дисциплинарное дело по иску со стороны группы по борьбе с различными видами дискриминации Fare.

Наблюдатели также отмечают появление на трибунах баннеров, которые своим содержанием оскорбляют представителей ЛГБТК(ИА+) сообщества.

Кроме того, было подтверждено исполнение фанатами венгерской сборной звуков, похожих на звуки, издаваемые приматами, когда футболисты сборной Франции приближались к их трибунам.

УЕФА опубликовал соответствующее заявление по этому поводу: "В соответствии со статьей 31 (4) Дисциплинарного регламента УЕФА был назначен инспектор УЕФА по этике и дисциплине для проведения дисциплинарного расследования в отношении потенциальных дискриминационных инцидентов, которые произошли на Пушкаш Арене в Будапеште во время матчей группового этапа чемпионата Европы-2020 между сборными Венгрии и Португалии 15 июня 2021 года и между сборными Венгрии и Франции 19 июня 2021 года".

Стоит отметить, что во время другого матча второго тура группы F, между Германией и Португалией, голкипер "Бундестим" Мануэль Нойер носил капитанскую повязку, оформленную в стиле "радужного" флага, как часть поддержки Месяцу Прайда, который стартовал в начале июня по всему миру.

В адрес УЕФА обратились с требованием наказать Немецкий футбольный союз на ношение футболистом национальной сборной "политических" символов, не входящих в состав обмундирования, однако дисциплинарный комитет счел нарукавную повязку голкипера такой, которая является " символом разнообразия и, следовательно, не противоречит уставу УЕФА в отношении "политических символов"".

Напомним, что в последнем туре группового этапа сборная Венгрии сыграет против Германии в Мюнхене, а на Пушкаш Арену приедут Франция и Германия. Оба матча пройдут 23 июня, начало в 22:00 по киевскому времени.