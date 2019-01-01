Без Безуса и Зубкова: стала известна заявка сборной Украины на матч с Австрией
В обойму Андрея Шевченко не вошли три футболиста.
Стала известна заявка сборной Украины на поединок третьего тура группового этапа Евро-2020 против Австрии.
Вратари: 1. Георгий Бущан, 12. Андрей Пятов, 23. Анатолий Трубин
Защитники: 2. Эдуард Соболь, 4. Сергей Кривцов, 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 24. Александр Тымчик
Полузащитники: 3. Георгий Судаков, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 10. Николай Шапаренко, 11. Марлос, 14. Евгений Макаренко, 15. Виктор Цыганков, 17. Александр Зинченко
Нападающие: 9. Роман Яремчук, 19. Артем Беседин, 26. Артем Довбик.
Отметим непопадание данный список хавбеков Александра Зубкова, Романа Безуса и защитника Дениса Попова.
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