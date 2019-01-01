Гилмор пропустит решающий матч против Хорватии из-за COVID-19

Шотландия потеряла одного из юных талантов в ответственный момент.

Билли Гилмор, Getty Images

Сборная Шотландии в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира-2020 будет проводить формально гостевой поединок против Хорватии на Хэмпден Парк в Глазго, находясь при этом в условии жесткой конкуренции с "клетчатыми" в борьбе за третью строчку турнирной таблицы квартета D.

Однако, непосредственно накануне противостояния, из лагеря "тартановой армии" пришло неутешительное известие — полузащитник Билли Гилмор будет вынужден пропустить данную игру из-за положительного результата тестирования на коронавирус COVID-19.

Пресс-служба сборной Шотландии сообщает, что игрок был помещен на самоизоляцию, где будет находиться в ближайшие десять дней, после чего пройдет дополнительное тестирование.

Таким образом, даже в случае, если его сборная сумеет выйти в следующий раунд, представитель лондонского Челси пропустит игру 1/8 финала.

Отметим, что положительный результат пришел к футболисту уже после его выступления в матче против сборной Англии на Уэмбли (0:0), в котором его назвали лучшим игроком. Теперь, представители "трех львов" также должны будут пройти соответствующее тестирование.

Матч Хорватия — Шотландия состоится 22 июня, начало в 22:00 по киевскому времени.