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Гилмор пропустит решающий матч против Хорватии из-за COVID-19

Шотландия потеряла одного из юных талантов в ответственный момент.

Билли Гилмор, Getty Images
Билли Гилмор, Getty Images

Сборная Шотландии в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира-2020 будет проводить формально гостевой поединок против Хорватии на Хэмпден Парк в Глазго, находясь при этом в условии жесткой конкуренции с "клетчатыми" в борьбе за третью строчку турнирной таблицы квартета D.

Однако, непосредственно накануне противостояния, из лагеря "тартановой армии" пришло неутешительное известие — полузащитник Билли Гилмор будет вынужден пропустить данную игру из-за положительного результата тестирования на коронавирус COVID-19.

Пресс-служба сборной Шотландии сообщает, что игрок был помещен на самоизоляцию, где будет находиться в ближайшие десять дней, после чего пройдет дополнительное тестирование.

Таким образом, даже в случае, если его сборная сумеет выйти в следующий раунд, представитель лондонского Челси пропустит игру 1/8 финала.

Отметим, что положительный результат пришел к футболисту уже после его выступления в матче против сборной Англии на Уэмбли (0:0), в котором его назвали лучшим игроком. Теперь, представители "трех львов" также должны будут пройти соответствующее тестирование.

Матч Хорватия — Шотландия состоится 22 июня, начало в 22:00 по киевскому времени.

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 2 2 0 0 5 1 6
Россия РОС 2 1 0 1 1 3 3
Финляндия ФИН 2 1 0 1 1 1 3
Дания ДАН 2 0 0 2 1 3 0
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 2 2 0 0 5 2 6
Украина УКР 2 1 0 1 4 4 3
Австрия АВС 2 1 0 1 3 3 3
Северная Македония МАК 2 0 0 2 2 5 0
Команды: и в н п з п о
Чехия ЧЕХ 2 1 1 0 3 1 4
Англия АНГ 2 1 1 0 1 0 4
Хорватия ХОР 2 0 1 1 1 2 1
Шотландия ШОТ 2 0 1 1 0 2 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 2 1 1 0 1 0 4
Словакия СВК 2 1 0 1 2 2 3
Испания ИСП 2 0 2 0 1 1 2
Польша ПОЛ 2 0 1 1 2 3 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 2 1 1 0 2 1 4
Германия ГЕР 2 1 0 1 4 3 3
Португалия ПОР 2 1 0 1 5 4 3
Венгрия ВЕН 2 0 1 1 1 4 1