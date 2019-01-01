Дембеле получил очередную травму и больше не сыграет на Евро-2020

Француз выбыл на срок до двух месяцев.

Усман Дембеле, getty images

Нападающий сборной Франции Усман Дембеле не поможет своей национальной команде в предстоящих матча Евро-2020.

Форвард Барселоны, получивший травму колена в матче с Венгрией, покинул расположение сборной. Отмечается, что при худшем варианте развития событий, француз может пропустить около двух месяцев.

В минувшем сезоне 24-летний полузащитник провел 30 матчей в рамках Ла Лиги, в которых забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Барселона намерена поставить Дембеле ультиматум касательно продления контракта.