Дембеле получил очередную травму и больше не сыграет на Евро-2020
Француз выбыл на срок до двух месяцев.
Усман Дембеле, getty images
Нападающий сборной Франции Усман Дембеле не поможет своей национальной команде в предстоящих матча Евро-2020.
Форвард Барселоны, получивший травму колена в матче с Венгрией, покинул расположение сборной. Отмечается, что при худшем варианте развития событий, француз может пропустить около двух месяцев.
В минувшем сезоне 24-летний полузащитник провел 30 матчей в рамках Ла Лиги, в которых забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Барселона намерена поставить Дембеле ультиматум касательно продления контракта.
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