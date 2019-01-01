Накануне решающей битвы на Евро: вспоминаем встречи Украины и Австрии

Football.ua, в преддверии ключевого матча Евро-2020 для команды Андрея Шевченко, решил вспомнить историю наших противостояний с австрийским соперником.

Украина — Австрия, Getty Images Источник: Роман Котляр

Совсем скоро состоится ключевой поединок нашей национальной команды со сборной Австрии. В преддверии нашего третьего экзамена на Евро-2020 мы предлагаем вам вспомнить предыдущие поединки с "Das Team".

Украина – Австрия – 2:1, товарищеский матч 2011 года

Голы: Артем Милевский (18), Марко Девич (90+2) – Александр Кучер (71, аг)

На 81-й минуте удален Александр Кучер

Украина: Дикань, Кучер, Федецкий (Бутко, 46), Селин, Ракицкий, Тимощук, Алиев (Девич, 74), Ротань (Гармаш, 46), Коноплянка (Назаренко, 86), Милевский (Шевченко, 56), Ярмоленко (Гусев, 64)

Тренер: Олег Блохин

Австрия: Альмер, Погатец, Шимер, Фукс, Предль, Иваншитц, Баумгартлингер, Алаба, Харник (Кавлак, 60), Арнаутович, Янко

Тренер: Дитмар Константини

Сразу необходимо отметить, что встречались мы с австрийцами исключительно в товарищеских встречах, оба из которых состоялись в рамках подготовки к домашнему Евро-2012.

Начнем с поединка на Арене Львов холодным ноябрьским вечером 2011 года, в котором многочисленные поклонники хозяев априори не могли замерзнуть, все-таки атмосфера в культурной столице Украины всегда является довольно "горячей".

На 18 минуте сыграла дружественная связка Алиев/Милевский – первый прострелил, второй в касание замкнул.

Результат оказался под угрозой в середине второго тайма, когда Александр Кучер сначала срезал мяч в свои ворота, а вскоре получил прямую красную карточку, однако "сине-желтым" удалось вырвать победу в компенсированное время благодаря голу Марко Девича под аккомпанемент национального гимна нашей страны.

Австрия – Украина – 3:2, товарищеский матч 2012 года

Голы: Златко Юнузович (3), Марко Арнаутович (62, 89) – Олег Гусев (56, 65)

Австрия: Линднер, Шарнер, Зуттнер, Предль, Юнузович, Иваншиц (Бургшталлер, 74), Баумгартлингер (Кавлак, 68), Алаба (Пехливан, 82), Кляйн (Гарич, 28), Янко (Бургер, 63), Арнаутович

Тренер: Марсель Коллер

Украина: Горяинов (Коваль, 45), Хачериди, Михалик, Ракицкий, Тимощук, Гусев, Назаренко (Ротань, 63), Коноплянка (Бутко, 59), Воронин (Шевченко, 45), Ярмоленко, Девич (Милевский, 45)

Тренер: Олег Блохин

Ответный же визит в немецкий Аахен, где состоялась игра, окончился для подопечных Олега Блохина далеко не так радужно, как во Львове.

Все пошло наперекосяк уже на первых минутах, когда Златко Юнузович распечатал Александра Горяинова ударом со штрафного.

Украине удалось отыграться на 56 минуте, также благодаря стандартному положению. Удар Сергея Назаренко со штрафного срикошетил от ноги Предля, от которой мяч отлетел к Ярмоленко, выкатившего идеальный пас под расстрельный удар Гусеву.

Вскоре легенда киевского Динамо оформит дубль, нанеся шикарнейший удар в "девятку" из-за штрафной, но банда Марселя Коллера все же добудет победу.

Победным дублем отметится Марко Арнаутович, находящийся в составе Австрии и поныне, а второй гол опального игрока получится ничуть не хуже, чем у Олега Анатольевича.