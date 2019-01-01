Мюллер получил травму колена и пропустит около недели

Лидер немецкой сборной может не сыграть в первом матче 1/8 финала Евро-2020, если его команда туда попадет.

Томас Мюллер, Getty Images

Сборная Германии на групповом этапе чемпионата Европы-2020 вынуждена выступать в условиях "группы смерти", в которой также принимают участие Франция, Португалия и Венгрия, однако еще сильнее задача "Бундестим" перед третьим, заключительным, туром усложнится из-за травмы одного из лидеров команды.

Нападающий Томас Мюллер в недавнем матче против Португалии (4:2) повредил капсулу и внутреннюю связку колена, в результате чего пропустил тренировку вместе со своей командой утром в понедельник, 21 июня, о чем сообщило немецкое издание BILD.

Согласно предварительным данным, в матче против Венгрии, который состоится 23 июня, в 22:00 по киевскому времени, в Мюнхене, мы точно не увидим данного футболиста.

Кроме того, под серьезным вопросом находится его участие и в матче 1/8 финала Евро-2020, если команда Йоахима Лева туда пробьется.