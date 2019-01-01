20 Июн
19:00
Италия
ИТА
1
Уэльс
УЭЛ
0
21 Июн
19:00
Украина
УКР
Австрия
АВС
21 Июн
19:00
Северная Македония
МАК
Нидерланды
НИД
21 Июн
22:00
Россия
РОС
Дания
ДАН
21 Июн
22:00
Финляндия
ФИН
Бельгия
БЛГ
22 Июн
22:00
Чехия
ЧЕХ
Англия
АНГ
22 Июн
22:00
Хорватия
ХОР
Шотландия
ШОТ
23 Июн
19:00
Швеция
ШВЕ
Польша
ПОЛ
23 Июн
19:00
Словакия
СВК
Испания
ИСП
23 Июн
22:00
Португалия
ПОР
Франция
ФРА
23 Июн
22:00
Германия
ГЕР
Венгрия
ВЕН

Степаненко: Только моя семья знает, чего мне стоило быть на этом Евро

Хавбек "сине-желтых" рассказал о том, как ему удалось привести себя в оптимальную форму перед Евро-2020.

Тарас Степаненко, УАФ
Тарас Степаненко, УАФ

Полузащитник донецкого Шахтера и сборной Украины Тарас Степаненко рассказал о том, как ему удалось восстановиться от травмы и привести себя в оптимальные кондиции перед Евро-2020.

"Только моя семья по-настоящему знает, чего мне стоило быть на этом Евро. Были моменты, когда я думал, что не поеду на чемпионат Европы. После зимних сборов мы начали играть в чемпионате Украины и еврокубках на полях не лучшего качества. Из-за этого и больших нагрузок оказалось, что у меня есть проблема с коленом.

Честно говоря, поначалу мне было тяжело это принять. Я начал много читать о своей травме, менять разные методики тренировок, многое перепробовал, в том числе новейшие разработки в медицинском плане. Где-то полтора месяца искал решение проблемы, и сейчас очень счастлив, что все получилось. Скажем так, матч с Северной Македонией стал моей наградой за работу на протяжении последних трех месяцев", — приводит слова Степаненко пресс-служба УЕФА.

Напомним, что уже сегодня, 21 июня, сборная Украины проведет решающий матч группового этапа Евро-2020 против Австрии в Бухаресте. Начало матча — в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

Поделись в соцсетях:

Комментарии



Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 2 2 0 0 5 1 6
Россия РОС 2 1 0 1 1 3 3
Финляндия ФИН 2 1 0 1 1 1 3
Дания ДАН 2 0 0 2 1 3 0
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 2 2 0 0 5 2 6
Украина УКР 2 1 0 1 4 4 3
Австрия АВС 2 1 0 1 3 3 3
Северная Македония МАК 2 0 0 2 2 5 0
Команды: и в н п з п о
Чехия ЧЕХ 2 1 1 0 3 1 4
Англия АНГ 2 1 1 0 1 0 4
Хорватия ХОР 2 0 1 1 1 2 1
Шотландия ШОТ 2 0 1 1 0 2 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 2 1 1 0 1 0 4
Словакия СВК 2 1 0 1 2 2 3
Испания ИСП 2 0 2 0 1 1 2
Польша ПОЛ 2 0 1 1 2 3 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 2 1 1 0 2 1 4
Германия ГЕР 2 1 0 1 4 3 3
Португалия ПОР 2 1 0 1 5 4 3
Венгрия ВЕН 2 0 1 1 1 4 1