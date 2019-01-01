Степаненко: Только моя семья знает, чего мне стоило быть на этом Евро

Хавбек "сине-желтых" рассказал о том, как ему удалось привести себя в оптимальную форму перед Евро-2020.

Тарас Степаненко, УАФ

Полузащитник донецкого Шахтера и сборной Украины Тарас Степаненко рассказал о том, как ему удалось восстановиться от травмы и привести себя в оптимальные кондиции перед Евро-2020.

"Только моя семья по-настоящему знает, чего мне стоило быть на этом Евро. Были моменты, когда я думал, что не поеду на чемпионат Европы. После зимних сборов мы начали играть в чемпионате Украины и еврокубках на полях не лучшего качества. Из-за этого и больших нагрузок оказалось, что у меня есть проблема с коленом.

Честно говоря, поначалу мне было тяжело это принять. Я начал много читать о своей травме, менять разные методики тренировок, многое перепробовал, в том числе новейшие разработки в медицинском плане. Где-то полтора месяца искал решение проблемы, и сейчас очень счастлив, что все получилось. Скажем так, матч с Северной Македонией стал моей наградой за работу на протяжении последних трех месяцев", — приводит слова Степаненко пресс-служба УЕФА.

Напомним, что уже сегодня, 21 июня, сборная Украины проведет решающий матч группового этапа Евро-2020 против Австрии в Бухаресте. Начало матча — в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.