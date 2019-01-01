Огненная атмосфера в Бухаресте перед матчем Украина — Австрия

Украинские болельщики заполнили столицу Румынии сине-желтыми флагами.

Football.ua

Сегодня, 21 июня, сборная Украины проведет решающий матч третьего тура группового этапа Евро-2020 против Австрии, в котором команда Андрея Шевченко может обеспечить себе место в плей-офф турнира.

Украинские болельщики уже во всю готовятся поддержать "сине-желтых" в крупнейшем городе и столице Румынии — Бухаресте, который они заполнили не только своим присутствием, но и кричалками, песнями и атрибутикой в наших национальных цветах.

Напомним, матч Украина — Австрия пройдет сегодня в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.