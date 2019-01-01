Сидорчук сыграет с первых минут против Австрии

Стали известны стартовые составы команд для поединка 3-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы C, в котором сыграют Украина и Австрия.

Сергей Сидорчук (на переднем плане), Getty Images

Сборная Украины подошла к решающему моменту на групповом этапе чемпионата Европы-2020, и исключительно от результата ее игры против Австрии в Бухаресте зависит то, с какого места команда Андрея Шевченко выйдет в раунд плей-офф.

После победы над Северной Македонией (2:1), наш тренерский штаб сделал лишь одну замену — с первых минут в опорной зоне Тараса Степаненко сменил Сергей Сидорчук.

Со стороны Франко Фоды отмечаем появление на поле Флориана Гриллича, из-за чего Давид Алаба переместился на левый фланг обороны вместо Ульмера, а атаку австрийской сборной дополнил ранее дисквалифицированный Марко Арнаутович.

Украина: Бущан — Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко — Шапаренко, Сидорчук, Зинченко — Ярмоленко, Яремчук, Малиновский.

Запасные: Пятов, Трубин, Соболь, Судаков, Кривцов, Степаненко, Марлос, Макаренко, Цыганков, Беседин, Тымчик, Довбик.



Австрия: Бахманн — Лайнер, Драгович, Хинтереггер, Алаба — К. Шлагер, Лаймер, Гриллич — Баумгартнер, Забитцер — Арнаутович.