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0
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Сидорчук сыграет с первых минут против Австрии

Стали известны стартовые составы команд для поединка 3-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы C, в котором сыграют Украина и Австрия.

Сергей Сидорчук (на переднем плане), Getty Images
Сергей Сидорчук (на переднем плане), Getty Images

Сборная Украины подошла к решающему моменту на групповом этапе чемпионата Европы-2020, и исключительно от результата ее игры против Австрии в Бухаресте зависит то, с какого места команда Андрея Шевченко выйдет в раунд плей-офф.

После победы над Северной Македонией (2:1), наш тренерский штаб сделал лишь одну замену — с первых минут в опорной зоне Тараса Степаненко сменил Сергей Сидорчук.

Со стороны Франко Фоды отмечаем появление на поле Флориана Гриллича, из-за чего Давид Алаба переместился на левый фланг обороны вместо Ульмера, а атаку австрийской сборной дополнил ранее дисквалифицированный Марко Арнаутович.

Украина: Бущан — Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко — Шапаренко, Сидорчук, Зинченко — Ярмоленко, Яремчук, Малиновский.

Запасные: Пятов, Трубин, Соболь, Судаков, Кривцов, Степаненко, Марлос, Макаренко, Цыганков, Беседин, Тымчик, Довбик.

Австрия: Бахманн — Лайнер, Драгович, Хинтереггер, Алаба — К. Шлагер, Лаймер, Гриллич — Баумгартнер, Забитцер — Арнаутович.

Запасные: А. Шлагер, Перван, Ульмер, Пош, Ильсанкер, Грегорич, Линхарт, Триммель, Шауб, Шопф, Онисиво, Каладжич.

Матч Украина — Австрия начнется в 19:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 2 2 0 0 5 1 6
Россия РОС 2 1 0 1 1 3 3
Финляндия ФИН 2 1 0 1 1 1 3
Дания ДАН 2 0 0 2 1 3 0
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 2 2 0 0 5 2 6
Украина УКР 2 1 0 1 4 4 3
Австрия АВС 2 1 0 1 3 3 3
Северная Македония МАК 2 0 0 2 2 5 0
Команды: и в н п з п о
Чехия ЧЕХ 2 1 1 0 3 1 4
Англия АНГ 2 1 1 0 1 0 4
Хорватия ХОР 2 0 1 1 1 2 1
Шотландия ШОТ 2 0 1 1 0 2 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 2 1 1 0 1 0 4
Словакия СВК 2 1 0 1 2 2 3
Испания ИСП 2 0 2 0 1 1 2
Польша ПОЛ 2 0 1 1 2 3 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 2 1 1 0 2 1 4
Германия ГЕР 2 1 0 1 4 3 3
Португалия ПОР 2 1 0 1 5 4 3
Венгрия ВЕН 2 0 1 1 1 4 1