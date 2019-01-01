Рац: Теоретически может быть, что Австрия сильнее сборной Украины, но это не факт

Экс-игрок донецкого Шахтера высказался о предстоящем матче "желто-синих" на чемпионате Европы.

Разван Рац, Getty Images

В рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы сборная Украины сойдется в противостоянии с Австрией.

Бывший крайний защитник донецкого Шахтера Разван Рац поделился ожиданиями от предстоящего противостояния, оценив уровень готовности подопечных Андрея Шевченко.

"На таком турнире не всегда выигрывает тот, кто сильнее. Теоретически может быть, что Австрия сильнее, но это не факт. В современном футболе все атакуют и все защищаются, мы не должны рассматривать как играет только оборона. Мы должны рассматривать в целом, как играет и как защищается вся сборная Украины, вместе с Ярмоленко и Яремчук, у них тоже есть свои роли в обороне".

"По статистике Украина выглядит не очень, но Шевченко должен решать эту проблему и сделать так, чтоб по нашим воротам не было моментов", — заявил Разван Рац в программе Великий футбол.

Напомним, матч Украина — Австрия состоится в понедельник, 21 июня, в 19:00 по киевскому времени. Следить за событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.