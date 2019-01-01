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Далич: Шотландия не заслуживала поражения в матче с Чехией

Главный тренер Хорватии дал комментарий перед игрой с шотландцами.

Злтако Далич, getty images
Злтако Далич, getty images

В рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы сборная Хорватии сыграет против сборной Шотландии.

Главный тренер хорватов Златко Далич считает, что Шотландия — очень сильный соперник, который не заслуживал поражение от Чехии.

"Хочу, чтобы публика поддерживала эту сборную. Она этого заслуживает за все то, что сделала на благо хорватского футбола. Покуда у нас будет шанс выйти из группы, нам нужна будет поддержка.

Мы знаем, что у Шотландии сильный левый фланг благодаря первоклассному Робертсону. Она старается оказывать высокий прессинг, но надо оставаться верным плану на игру. В матче с Чехией все вышло наоборот.

У шотландцев была мощная оборона в матче против Англии. При этом они создали ряд голевых моментов и вообще играли здорово. Они не заслуживали поражения в поединке с Чехией, где тоже многое создали. В общем, мы понимаем, что матч будет тяжелым", приводит слова Далича официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Хорватия — Шотландия состоится 22 июня и начнется в 22:00. Текстовая онлайн-трансляция матча будет доступна на Football.ua.

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Россия РОС 2 1 0 1 1 3 3
Финляндия ФИН 2 1 0 1 1 1 3
Дания ДАН 2 0 0 2 1 3 0
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 2 2 0 0 5 2 6
Украина УКР 2 1 0 1 4 4 3
Австрия АВС 2 1 0 1 3 3 3
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Словакия СВК 2 1 0 1 2 2 3
Испания ИСП 2 0 2 0 1 1 2
Польша ПОЛ 2 0 1 1 2 3 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 2 1 1 0 2 1 4
Германия ГЕР 2 1 0 1 4 3 3
Португалия ПОР 2 1 0 1 5 4 3
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