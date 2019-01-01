Саутгейт: Знали, что самая сложная игра будет против Чехии

Главный тренер сборной Англии дал комментарий перед игрой с чехами.

В рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы сборная Англии сыграет против сборной Чехии.

Главный тренер англичан дал комментарий перед матчем, отметив, что Чехия стала намного сильнее в последнее время.

"Пару лет назад мы встречались с чехами на Уэмбли, и это была игра в одни ворота. С тех пор команда добилась большого прогресса, что является комплиментом тренеру. Думаю, сейчас это очень сильная команда. Она хорошо держит мяч, оказывает прессинг. Чехов недооценивают.

После жеребьевки ЕВРО все вокруг стали рассуждать о матчах с хорватами и шотландцами. Мы же знали и чувствовали, что самой сложной будет игра с Чехией. Об этом также говорит все, что мы пока видели на турнире.

Мы знаем, что у них есть опасные игроки, да и взломать их оборону будет для нас новой тактической задачей. То же касается противоборств один в один. В этом нам и надо преуспеть", — приводит слова Саутгейта официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Чехия — Англия состоится 22 июня и начнется в 22:00. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на Football.ua.