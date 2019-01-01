Степаненко — о молодежи в сборной: Сплав молодости и опыта всегда дает хороший результат

Хавбек "сине-желтых" рассказал о молодых футболистах в составе национальной команды.

Тарас Степаненко (справа), Getty Images

Опытный полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал обновленный состав национальной команды, в котором присутствует много талантливых и молодых футболистов.

"Я один из самых возрастных игроков в команде. Понятно, что у меня больше опыта, и я с удовольствием им делюсь. Есть моменты, которые пересекаются с Евро-2016, и я стараюсь обращать внимание молодых игроков на это.

Конечно, всегда стараюсь подсказывать ребятам, но только в конструктивном плане. Это может быть как за полем, так и непосредственно на поле, ведь у меня такая позиция, что часто приходится руководить, подсказывать атакующим футболистам, когда они заигрываются.

Сплав молодости и опыта всегда дает хороший результат. Я очень рад, что в Украине появляется много хороших молодых футболистов. У нас действительно много талантливых игроков, но кроме таланта нужно еще много работать. Чем больше будет таких ребят, как сейчас в сборной, — трудяг, очень талантливых, умеющих добиваться результатов, — тем выше будет уровень национальной команды и наших клубов", — приводит слова Степаненко официальный сайт УЕФА.

Напомним, что уже сегодня, 21 июня, сборная Украины проведет решающий матч группового этапа Евро-2020 против Австрии в Бухаресте. Начало матча — в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.