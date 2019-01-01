Сборная Украины лишь единожды пробила по воротам Австрии в первом тайме
Первая половина встречи, откровенно говоря, не задалась у подопечных Андрея Шевченко.
В решающем поединке группового этапа Евро-2020 сборная Украины сошлась в противостоянии с национальной командой Австрии.
К сожалению, подопечные Андрея Шевченко не смогли порадовать украинских болельщиков качеством игры и отправились на перерыв с минимальным отставанием в счете из-за гола Баумгартнера на 21-й минуте встречи после подачи с углового.
Нельзя не отметить, что сборная Австрии создала намного больше моментов у ворот Георгия Бущана, чем атакующая линия "сине-желтых". Так, австрийцы нанесли 13 ударов, 6 из которых пришлись в створ ворот.
Что касается сборной Украины, то за весь первый тайм коллектив Шевченко лишь единожды побеспокоил голкипера Бахманна, который справился с ударом Николая Шапаренко.
Статистика первого тайма матча Украина — Австрия:
Матч Украина — Австрия начался в 19:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.
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