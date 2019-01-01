20 Июн
19:00
Италия
ИТА
1
Уэльс
УЭЛ
0
21 Июн
LIVE
Украина
УКР
0
Австрия
АВС
1
21 Июн
LIVE
Северная Македония
МАК
0
Нидерланды
НИД
3
21 Июн
22:00
Россия
РОС
Дания
ДАН
21 Июн
22:00
Финляндия
ФИН
Бельгия
БЛГ
22 Июн
22:00
Чехия
ЧЕХ
Англия
АНГ
22 Июн
22:00
Хорватия
ХОР
Шотландия
ШОТ
23 Июн
19:00
Швеция
ШВЕ
Польша
ПОЛ
23 Июн
19:00
Словакия
СВК
Испания
ИСП
23 Июн
22:00
Португалия
ПОР
Франция
ФРА
23 Июн
22:00
Германия
ГЕР
Венгрия
ВЕН

Сборная Украины лишь единожды пробила по воротам Австрии в первом тайме

Первая половина встречи, откровенно говоря, не задалась у подопечных Андрея Шевченко.

Украина - Австрия, Getty Images
Украина - Австрия, Getty Images

В решающем поединке группового этапа Евро-2020 сборная Украины сошлась в противостоянии с национальной командой Австрии.

К сожалению, подопечные Андрея Шевченко не смогли порадовать украинских болельщиков качеством игры и отправились на перерыв с минимальным отставанием в счете из-за гола Баумгартнера на 21-й минуте встречи после подачи с углового.

Нельзя не отметить, что сборная Австрии создала намного больше моментов у ворот Георгия Бущана, чем атакующая линия "сине-желтых". Так, австрийцы нанесли 13 ударов, 6 из которых пришлись в створ ворот.

Что касается сборной Украины, то за весь первый тайм коллектив Шевченко лишь единожды побеспокоил голкипера Бахманна, который справился с ударом Николая Шапаренко.

Статистика первого тайма матча Украина — Австрия:

Матч Украина — Австрия начался в 19:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.

Поделись в соцсетях:

Комментарии



Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 2 2 0 0 5 1 6
Россия РОС 2 1 0 1 1 3 3
Финляндия ФИН 2 1 0 1 1 1 3
Дания ДАН 2 0 0 2 1 3 0
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 2 2 0 0 5 2 6
Украина УКР 2 1 0 1 4 4 3
Австрия АВС 2 1 0 1 3 3 3
Северная Македония МАК 2 0 0 2 2 5 0
Команды: и в н п з п о
Чехия ЧЕХ 2 1 1 0 3 1 4
Англия АНГ 2 1 1 0 1 0 4
Хорватия ХОР 2 0 1 1 1 2 1
Шотландия ШОТ 2 0 1 1 0 2 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 2 1 1 0 1 0 4
Словакия СВК 2 1 0 1 2 2 3
Испания ИСП 2 0 2 0 1 1 2
Польша ПОЛ 2 0 1 1 2 3 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 2 1 1 0 2 1 4
Германия ГЕР 2 1 0 1 4 3 3
Португалия ПОР 2 1 0 1 5 4 3
Венгрия ВЕН 2 0 1 1 1 4 1