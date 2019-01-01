Украина уступила Австрии в первом тайме

Подопечные Андрея Шевченко не справились с давлением соперников в первой половине матча.

Украина — Австрия, Северная Македония

Сборная Украины в данные минуты проводит поединок третьего тура чемпионата Европы-2020 против Австрии, находясь в условиях жесткой борьбы с соперниками за вторую строчку турнирной таблицы квартета C. По итогам первого тайма счет 0:1 в пользу подопечных Франко Фода.

Соперники сумели обозначить преимущество на мяче уже с первых минут отчетного противостояния, не позволяя нам удерживать контроль у центральной линии. У команды Андрея Шевченко было далеко не все в порядке с выходом в атаку, поэтому для обозначения количества голевых моментов у "сине-желтых" будет достаточно пальцев одной руки.

Вместо этого, давление на владения Бущана было значительно, но реальные голевые моменты у Австрии возникали только там, где мы допускали какие-либо персональные огрехи. К примеру, эпизод с пропущенным голом в середине первого тайма — Забарный просто не доиграл фрагмент борьбы с Баумгартнером в центре штрафной при подаче углового с левого фланга, после чего соперник протолкнул мяч в сетку.

Эта ситуация ударила по мотивации юного футболиста нашей команды, что было заметно невооруженным взглядом. В концовке тайма именно позиционный выбор Ильи в при рывке Забитцера под заброс от центра поля рисковал обернутся нам еще одним пропущенным голом — от Арнаутовича. И это мы еще не берем в учет полный развал в построении защитной линии, который наблюдался в обороне "сине-желтых" несколькими минутами ранее. В целом, можно сказать, что мы были обыграны в первом тайме практически полностью.

Почему "практически"? Да потому что момент с ударом от Шапаренко с левого фланга штрафной на исходе первого получаса игры выбросить вот так вот просто из головы не получается. Чудом Ярмоленко не замкнул отскок от парировавшего удар голкипера соперников. Хочется верить, что после перерыва мы будем добавлять.

Матч Украина — Австрия начался в 19:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.