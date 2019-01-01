Робертсон: Матч против Хорватии — один из самых важных в моей карьере

Защитник сборной Шотландии дал комментарий перед матчем.

Эндрю Робертсон, getty images

В рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы сборная Шотландии сыграет против сборной Хорватии.

Лидер сборной Шотландии Эндрю Робертсон считает, что его команде по силам задержаться на турнире.

"Надеюсь, уверенность, которой мы заручились после матча с Англией, поможет нам. Но чтобы добиться результата в матче с Хорватией, нам надо показать тот же уровень игры, а то и выше. Знаем, что нам надо побеждать и им надо побеждать, либо мы вместе отправимся домой. Так что будет весело. Мы обеспечили себе возможность побороться за путевку в последнем матче. Мы стремились к этому с самого начала, и, к счастью, у нас еще есть шансы.

Само собой, это один из самых важных матчей в моей карьере. Быть капитаном в этой сборной — это чувство сложно описать, но я наслаждаюсь им каждую минуту. Уверен парни тоже наслаждаются турниром, и именно потому мы хотим задержаться в нем как можно дольше.

Мы пока не хотим ехать домой, но задержаться мы здесь можем только, если добьемся положительного результата. Надо будет приложить максимум усилий, и, уверен, мы это сделаем. Оставим себя на поле без остатка и, будем надеяться, этого окажется достаточно", — приводит слова Робертсона официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Хорватия — Шотландия состоится 22 июня и начнется в 22:00. Текстовая онлайн-трансляция матча будет доступна на Football.ua.