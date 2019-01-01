Сервис OllTV перестал работать во время матча Украина — Австрия
Украинским болельщикам не удается смотреть поединок Евро-20202.
Украина - Австрия, getty images
Сборная Украины в рамках поединка третьего тура группового этапа чемпионата Европы играет против Австрии.
Популярный сервис OllTV, вероятно, не выдержал наплыв желающих просмотреть игру и перестал работать прямо во время матча.
Отметим, что по итогам первой половины игры сборная Украины минимально уступила австрийской команде.
Матч Украина — Австрия начался в 19:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.
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