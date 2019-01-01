Нидерланды уверенно разобрались с Северной Македонией

В заключительном матче группового этапа голландцы забили три безответных мяча.

Северная Македония - Нидерланды, Getty Images

Сборная Нидерландов в заключительно матче группового этапа Евро-2020 уверенно обыграла Северную Македонию, отправив в ворота аутсайдера группы С три безответных мяча.

Счет в матче был открыт в середине первого тайма, когда на 24-й минуте голландцы провели результативную контратаку. После отбора у своей штрафной мяч быстро пришел к Малену, который обыгрался с Депаем, вошел в штрафную и вернул мяч Мефису — форвард спокойно отправил мяч в угол ворот.

В начале второго тайма "оранжевые" удвоили преимущество в счете — Депай отдал передачу на Вейналдума, который переправил мяч в пустые ворота. Спустя семь минут Депай мог увеличить преимущество своей команды, но здорово сыграл Димитриевски в воротах, но вот с добиванием Вейналдума он уже не справился.

Таким образом, сборная Нидерландов одержала третью победу из трех на Евро-2020 и вышла в плей-офф с первого места в группе С, имея разницу забитых и пропущенных мячей — 8:2. У Северной Македонии ноль баллов и точно такая же статистика мячей, только наоборот.

Северная Македония — Нидерланды 0:3

Голы: Депай, 24, Вейналдум, 51, 58

Северная Македония: Димитревски — Алиоски, Муслиу, Велкоски, Ристовски — Адеми (Николов, 78), Бардхи (Стояновски, 78) — Трайковски (Хасани, 68), Эльмас, Тричковски (Чурлинов, 56) — Пандев (Костадинов, 68)

Нидерланды: Стекеленбург — ван Анхолт, Блинд, де Лигт, де Врей (Тимбер, 46), Думфрис (Бергейс, 46) — Гравенберк, Вейналдум, де Йонг (Гакпо, 79) — Мален (Промес, 66), Депай (Вергхорст, 66)

Предупреждения: Ристовски, Муслиу, Алиоски, Костадинов