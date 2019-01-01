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Хьюлманд не стал менять стартовый состав перед игрой против России

Стали известны стартовые составы команд для поединка 3-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы B, в котором сыграют Россия и Дания.

СБорная Дании, getty images
СБорная Дании, getty images

Сборная Дании в рамках поединка третьего тура группового этапа чемпионата Европы будет противостоять России.

Главный тренер датчан решил не менять стартовый состав после матча с Бельгией. У России же отметим, что слева в обороне сыграет Кудряшов, а Кузяев переместится в полузащиту.

Россия: Сафонов — Фернандес, Дивеев, Джикия, Кудряшов — Кузяев, Зобнин, Оздоев — Миранчук, Дзюба, Головин.

Запасные: Шунин, Дюпин, Караваев, Семенов, Черышев, Баринов, Соболев, Заболотный, Жемалетдинов, Ионов, Евгеньев, Мухин.

Дания: Шмайхель — Кристенсен, Кьер, Вестергор, Мехле — Васс, Хойбьерг, Дилейни — Поульсен, Дамсгор, Брайтвейт.

Запасные: Лессль, Роннов, Андерсен, Сков, Сков-Ольсен, Дольберг, Йоргенсен, Нергор, Стрюгер-Ларсен, Винн, Корнелиус, М. Йенсен.

Матч Россия — Дания начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.

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Матчи

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Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 2 2 0 0 5 1 6
Финляндия ФИН 2 1 0 1 1 1 3
Россия РОС 2 1 0 1 1 3 3
Дания ДАН 2 0 0 2 1 3 0
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Чехия ЧЕХ 2 1 1 0 3 1 4
Англия АНГ 2 1 1 0 1 0 4
Хорватия ХОР 2 0 1 1 1 2 1
Шотландия ШОТ 2 0 1 1 0 2 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 2 1 1 0 1 0 4
Словакия СВК 2 1 0 1 2 2 3
Испания ИСП 2 0 2 0 1 1 2
Польша ПОЛ 2 0 1 1 2 3 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 2 1 1 0 2 1 4
Португалия ПОР 2 1 0 1 5 4 3
Германия ГЕР 2 1 0 1 4 3 3
Венгрия ВЕН 2 0 1 1 1 4 1