Хьюлманд не стал менять стартовый состав перед игрой против России

Стали известны стартовые составы команд для поединка 3-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 в рамках группы B, в котором сыграют Россия и Дания.

СБорная Дании, getty images

Сборная Дании в рамках поединка третьего тура группового этапа чемпионата Европы будет противостоять России.

Главный тренер датчан решил не менять стартовый состав после матча с Бельгией. У России же отметим, что слева в обороне сыграет Кудряшов, а Кузяев переместится в полузащиту.

Россия: Сафонов — Фернандес, Дивеев, Джикия, Кудряшов — Кузяев, Зобнин, Оздоев — Миранчук, Дзюба, Головин.



Запасные: Шунин, Дюпин, Караваев, Семенов, Черышев, Баринов, Соболев, Заболотный, Жемалетдинов, Ионов, Евгеньев, Мухин.

Дания: Шмайхель — Кристенсен, Кьер, Вестергор, Мехле — Васс, Хойбьерг, Дилейни — Поульсен, Дамсгор, Брайтвейт.



Запасные: Лессль, Роннов, Андерсен, Сков, Сков-Ольсен, Дольберг, Йоргенсен, Нергор, Стрюгер-Ларсен, Винн, Корнелиус, М. Йенсен.

Матч Россия — Дания начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.