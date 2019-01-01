Украина проиграла Австрии и финишировала на третьем месте

Коллектив Андрея Шевченко завершил групповой этап Евро-2020 на третьей строчке в своем квартете.

Страна постепенно синхронизировала свои ритмы с чемпионатом Европы-2020 и это было очень даже хорошо, так как сборную Украины в отчетный день ожидал чуть ли не самый важный поединок в ее истории, с момента завершения отборочного цикла на данный международный форум. В Бухаресте, на поле Национального стадиона, коллектив Андрея Шевченко выступил в качестве формальных хозяев поля в поединке против Австрии, главным призом за победу (а для нас — и ничью) в котором была вторая строчка в турнирной таблице квартета C, которая влекла бы за собой необходимость встреться со "неуязвимой" Италией уже на стадии 1/8 финала. Но все это были вопросы отнюдь не сегодняшнего дня.

Пришли мы к такой ситуации по схожему с "Das Team" пути: проиграли Нидерландам (2:3), но при этом усиленно цеплялись за результат, чего не скажешь по игре подопечных Франко Фоды (0:2), а потом обыграли Северную Македонию (2:1), чем отметились соперники туром ранее (3:1). Фактически, к последнему туру в группе мы подошли ноздря в ноздрю и только лишь амбиции должны были решать, зацепимся ли мы за наивысшее достижение в истории своих выступлений на чемпионатах Европы, или же будем находиться в прямой зависимости от того, как сыграют другие команды.

Соперники сумели обозначить преимущество на мяче уже с первых минут отчетного противостояния, не позволяя нам удерживать контроль у центральной линии. У команды Андрея Шевченко было далеко не все в порядке с выходом в атаку, поэтому для обозначения количества голевых моментов у "сине-желтых" будет достаточно пальцев одной руки.

Вместо этого, давление на владения Бущана было значительно, но реальные голевые моменты у Австрии возникали только там, где мы допускали какие-либо персональные огрехи. К примеру, эпизод с пропущенным голом в середине первого тайма — Забарный просто не доиграл фрагмент борьбы с Баумгартнером в центре штрафной при подаче углового с левого фланга, после чего соперник протолкнул мяч в сетку.

Эта ситуация ударила по мотивации юного футболиста нашей команды, что было заметно невооруженным взглядом. В концовке тайма именно позиционный выбор Ильи при рывке Забитцера под заброс от центра поля рисковал обернутся нам еще одним пропущенным голом — от Арнаутовича. И это мы еще не берем в учет полный развал в построении защитной линии, который наблюдался в обороне "сине-желтых" несколькими минутами ранее. В целом, можно сказать, что мы были обыграны в первом тайме практически полностью.

Почему "практически"? Да потому что момент с ударом от Шапаренко с левого фланга штрафной на исходе первого получаса игры выбросить вот так вот просто из головы не получается. Чудом Ярмоленко не замкнул отскок от парировавшего удар голкипера соперников. Хотелось верить, что после перерыва мы будем добавлять.

Идти в атаку после перерыва мы решили за счет выхода Цыганкова вместо Малиновского, который не справился с работой диспетчера в этот вечер. Но главная беда состояла в том, что эта замена никоим образом не помогла Украине получить преимущество в контроле на чужой половине. Лишь к середине тайма команде Шевченко удалось создать внушительный голевой момент, но и тот был обусловлен неудачной срезкой от соперника — Лайнер мог красиво завершить подачу со штрафного на левом фланге в районе ближнего угла вратарской, но своего голкипера так и не переиграл.

Дальше — было много возни в центре поля, в ходе которой то "сине-желтые" получали преимущество, то их соперники. Игра была слабо организованной с обеих сторон. Австрия брала свое за счет плотности между линиями, а мы раз за разом принимали слишком медленные решения при построении атак. При отсутствии динамики, обыграть эту команду Фода можно только за счет преимущества в индивидуальном классе каждого из футболистов, но таким фактором мы не располагали. Момент с ударом Яремчука с острого угла на правом фланге штрафной — вот и все, что получилось еще создать. Не самый крупный улов, но снаряжение для "рыбалки" выпускать из рук еще очень рано.

Таким образом, в квартете под латинской буквой C Нидерланды в итоге оказались первыми, вторую строчку заняла Австрия, третьей стала Украина, а замкнула турнирную таблицу, покинув турнир, Северная Македония.Украина —0:1Баумгартнер, 21Бущан — Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко (Беседин, 85) — Шапаренко (Марлос, 68), Сидорчук, Зинченко — Ярмоленко, Яремчук, Малиновский (Цыганков, 46).Бахманн — Лайнер, Драгович, Хинтереггер, Алаба — К. Шлагер, Лаймер (Ильзанкер, 72), Гриллич — Баумгартнер (Шепф, 33), Забитцер — Арнаутович (Каладжич, 90).