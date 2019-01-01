Тренер Чехии: Надо брать Англию в тиски до входа в штрафную
Ярослав Шиглавы дал комментарий перед матчем.
В рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы сборная Чехии сыграет против сборной Англии.
Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шиглавы рассказал о том, как он собирается сдерживать сборную Англии.
"Здорово, что у нас есть игроки с опытом английской премьер-лиги. Мы с ними обсуждали этот матч и собирали информацию о соперниках. Эти знания помогут не только им, но и всей команде.
Харри Кейн — нападающий топ-класса. Придется опекать его с удвоенным вниманием, не оставлять ему пространства. Это можно сказать про всех английских игроков в группе атаки.
Нельзя предоставлять им пространство для ускорений, ибо тогда они становятся неостановимы. Надо брать их в тиски до входа в штрафную", — приводит слова Шиглавы официальный сайт УЕФА.
Напомним, матч Чехия — Англия состоится 22 июня и начнется в 22:00. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на Football.ua.
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