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Тренер Чехии: Надо брать Англию в тиски до входа в штрафную

Ярослав Шиглавы дал комментарий перед матчем.

Ярослав Шиглавы, getty images
Ярослав Шиглавы, getty images

В рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы сборная Чехии сыграет против сборной Англии.

Главный тренер сборной Чехии Ярослав Шиглавы рассказал о том, как он собирается сдерживать сборную Англии.

"Здорово, что у нас есть игроки с опытом английской премьер-лиги. Мы с ними обсуждали этот матч и собирали информацию о соперниках. Эти знания помогут не только им, но и всей команде.

Харри Кейн — нападающий топ-класса. Придется опекать его с удвоенным вниманием, не оставлять ему пространства. Это можно сказать про всех английских игроков в группе атаки.

Нельзя предоставлять им пространство для ускорений, ибо тогда они становятся неостановимы. Надо брать их в тиски до входа в штрафную", — приводит слова Шиглавы официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Чехия — Англия состоится 22 июня и начнется в 22:00. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна на Football.ua.

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Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
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Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 2 1 1 0 1 0 4
Словакия СВК 2 1 0 1 2 2 3
Испания ИСП 2 0 2 0 1 1 2
Польша ПОЛ 2 0 1 1 2 3 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 2 1 1 0 2 1 4
Португалия ПОР 2 1 0 1 5 4 3
Германия ГЕР 2 1 0 1 4 3 3
Венгрия ВЕН 2 0 1 1 1 4 1