Дания разгромом оставила Россию за пределами Евро-2020

Подопечные Каспера Хьюлманда покуражились над соперниками во второй половине матча.

Россия — Дания, Getty Images

В отчетный день подходил ко своему логическому завершению групповой этап чемпионата Европы-2020 и для квартета B, где ранее выкристаллизовался явный фаворит в борьбе за первую строчку — сборная Бельгии, а вот оставшимся трем командам еще предстояло усердно бороться за возможность продолжить свое участие в данном турнире. Хуже всех исходные позиции были у национальной команды Дании — с нулем в графе "Набранные баллы" она на родном Паркене в Копенгагене встречалась с российской сборной, имея лишь один положительный сценарий развития событий — победа над коллективом Станислава Черчесова.

Россия начала турнир с предсказуемого поражения Бельгии (0:3), после чего последовала стратегически важная минимальная победа на Финляндией (1:0), которая поставила "филинов" в заведомо невыгодное положение при условиях заочной борьбы в заключительном туре. Что же касается Дании, то результат ее игры против все тех же финнов в первом туре (0:1) остался замеченным лишь благодаря записям на бумаге, по всем известным причинам, а вот мимо титанических усилий "алой гвардии" в игре против "Красных дьяволов" пройти было просто невозможно (1:2).

Команды начали с сосредоточенной у центра поля верховой борьбы за мяч, что практически исключало любые опасные моменты в первую четверть игрового часа. На датчан заметно давили родные трибуны, поэтому определенную поспешность в их действиях можно было легко объяснить. Но даже в таких условиях пропускать контратаки соперников было слишком рисковым занятием — Головин мог отличиться забитым мячом по ходу одной из таковых, но Шмайхель блестяще сыграл ногами при отражении удара с правого фланга. Тревожный сигнал был получен подопечными Хьюлманда, но, что самое главное, — был правильно обработан.

Дания сразу же приняла решение перестать дробить мячом в попытках завести его в чужую штрафную, сделав акцент на дальних ударах. И если Хойбьерг своей пушкой со средней дистанции лишь испугал Сафонова, то с его передачи в зону перед владениями голкипера России уже через несколько минут Дамсгор положил настоящий шедевр в правый верхний угол. Относительно поздний гол перед перерывом позволил датчанам спокойно себя чувствовать в оставшееся игровое время до пятнадцатиминутной паузы.

В начале второй половины матча россияне достаточно опасно прессинговали соперников у чужой штрафной, но серьезно оголяли при этом зона на своей половине поля. В итоге, команда Черчесова смотрела исключительно в атаку, в то время как отдельные ее исполнители, в частности — Роман Зобнин, на 59-й минуте решил развернуть наступление передачей назад в свою штрафную на Поульсена, который не растерялся в эпизоде, хладнокровно переиграв Сафонова.

На уже упомянутых попытках играть агрессивно на чужой половине поля номинальные хозяева сумели создать себе момент для пенальти, когда на 68-й минуте Соболев развернул Вестергора в центре штрафной, после чего был отправлен на газон фолом — Дзюба с "точки" пробил точно в центр ворот. Однако, радость россиян от забитого мяча сравнительно не долгой, так как через девять минут "прилетел" дальний удар от Кристенсена, который нанес сокрушающий выстрел с отскока перед чужой штрафной.

Закрепил успех команды Хьюлманда уже в скором времени Йоахим Мехле, которому удалось завершить рывок в контратаку левым флангом прицельным ударом под ближнюю из-под защитника уже внутри чужой штрафной. В эти моменты "алая гвардия" всецело переигрывала своего соперника, поэтому совершенно неудивительно, что больше у ее ворот опасных ситуаций не возникало.

В итоге, турнирная таблица группы B получила следующий итоговый вид: первое место осталось за Бельгией, на второй строчке с тремя очками, равно как и все оставшиеся команды, в активе расположилась Дания, сохранила шансы на плей-офф Финляндия, а Россия завершила свое выступление на Евро-2020.Россия —1:4Дзюба, 72 (пен.) — Дамсгор, 38, Поульсен, 59, Кристенсен, 79, Мехле, 82.Сафонов — Фернандес, Дивеев, Джикия, Кудряшов (Караваев, 68), Кузяев (Мухин, 67) — Миранчук (Соболев, 61), Оздоев (Жемалетдинов, 61), Зобнин, Головин — Дзюба.Шмайхель — Кристенсен, Кьер, Вестергор, Мехле — Васс (Стригер Ларсен, 60), Хойбьерг, Дилейни (Йенсен, 86) — Поульсен (Дольберг, 60), Дамсгор (Нергор, 72), Брайтвейт (Корнелиус, 85).Предупреждения: Кудряшов, Дивеев — Дилейни