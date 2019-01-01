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Бельгия в концовке матча дожала Финляндию

Победу команде Роберто Мартинеса принес автогол от Лукаса Градецки и гол Ромелу Лукаку.

Финляндия - Бельгия, Getty Images
Финляндия - Бельгия, Getty Images

Сборная Бельгии в заключительном матче третьего тура группового этапа Евро-2020 одержала тяжелую победу над Финляндией со счетом 2:0.

Счет в матче был открыт на 74-й минуте поединка, когда Кевин де Брюйне навесил в штрафную, а Томас Вермален пробил по воротам с отскоком от газона и попал в перекладину. Мяч отскочил во вратаря Лукаса Градецки и от него влетел в сетку ворот. Очередной автогол на Евро-2020.

Спустя семь минут преимущество команды Роберто Мартинеса удвоил Ромелу Лукаку, который мощно пробил в ближний угол после того, как обыграл Дэниэла О`Шонесси.

Таким образом, сборная Бельгии одержала три победы в трех матчах и набрав девять очков вышла из группы В с первого места. Финляндия заняла третье место с тремя очками и разницей мячей 1:3.

Финляндия — Бельгия 0:2
Голы: Градецки, 74 (автогол), Лукаку, 81.

Финляндия: Градецки — Уронен (Алхо, 70), О`Шонесси, Араюури, Тойвио, Райтала — Камара, Спарв (Шуллер, 59), Лод (Форсс, 90+2) — Пукки (Йенсен, 90+2), Похъянпало (Кауко, 70).

Бельгия: Куртуа — Вермален, Денайер, Боята — Шадли, Витсель, де Брюйне (Ванакен, 90+1), Троссард (Менье, 76) — Азар, Доку (Батшуайи, 76), Лукаку (Бентеке, 84).

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