Финляндия — Бельгия 0:2 Видео голов и обзор матча
Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
Сборная Бельгии в рамках поединка третьего тура группового этапа чемпионата Европы уверенно обыграла сборную Финляндии.
Подопечные Роберто Мартинеса смогли распечатать ворота соперника лишь во второй половине игры благодаря автоголу и точному удару Лукаку.
Обзор матча:
Финляндия — Бельгия 0:2
Голы: Градецки, 74 (автогол), Лукаку, 81.
Финляндия: Градецки — Уронен (Алхо, 70), О`Шонесси, Араюури, Тойвио, Райтала — Камара, Спарв (Шуллер, 59), Лод (Форсс, 90+2) — Пукки (Йенсен, 90+2), Похъянпало (Кауко, 70).
Бельгия: Куртуа — Вермален, Денайер, Боята — Шадли, Витсель, де Брюйне (Ванакен, 90+1), Троссард (Менье, 76) — Азар, Доку (Батшуайи, 76), Лукаку (Бентеке, 84).
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