Украина — Австрия. Наши оценки

Football.ua вместе с партнером проекта, ТМ Львівське, оценивает действия футболистов сборной Украины в ее третьем матче на чемпионате Европы-2020.

Так или иначе, но групповой этап чемпионата Европы-2020 для сборной Украины подошел ко своему завершению. У команды Андрея Шевченко еще есть шансы выйти в плей-офф, однако нашего непосредственного участия в этом процессе уже не понадобится. "Сине-желтые" познали болезненное поражение от Австрии (0:1) не столько из-за итогового счета и его последствий, сколько от слабой игры, чем огорчили всех небезразличных к их дальнейшей судьбе в данном турнире. А ведь поклонников по всей Европе мы насобирали за этот цикл в достатке…

По итогам голосования приз "Лев матчу" в игре против Австрии получил голкипер нашей национальной команды — Георгий Бущан.

Стражу ворот сборной Украины в этом матче пришлось несладко, хотя и количество атак соперников, которые завершались ударами в створ ворот Бущана было даже меньшим, чем в прошлых двух матчах на групповом этапе. Однако, пару серьезных вызовов соперники перед Георгием все-таки создали. И если с ударом от Лаймера в конце первого тайма он справился, то вот касания кончиками пальцев в моменте с пропущенным голом для полноценного сейва так и не хватило. Впрочем, на этот мяч в наших воротах мы точно наиграли по совокупности ошибок. Остальные моменты отчетной игры с участием Бущана проходили без каких-либо проблем для нашей сборной.

Football.ua оценивает игру футболистов сборной Украины в матче на Национальном стадионе (по 10-балльной шкале).

Украина

Георгий Бущан — 6,0.

Александр Караваев — 4,5. Правый защитник оставил о себе неоднозначное впечатление, так как провел в достаточно активном стиле практически весь поединок, накрывал соперников, подключался к атакам, прессинговал. Но эти регулярные ошибки при сквозных передачах… Караваев слишком много терял мяч (больше всех в команде, 24 раза), что иногда оборачивалось серьезными трудностями для нашей, и без того, не самой надежной обороны.

Илья Забарный — 4,0, Николай Матвиенко — 4,5. В центре нашей обороны постоянно возникали необъяснимые позиционные провалы, куда регулярно врывались соперники. Чудом мы не получили второй мяч под занавес тайма, но два эпизода с завершением от Арнаутовича миновали без серьезных последствий. В предыдущих матчах настолько мощного кумулятивного эффекта от числа ошибок игроков в этой зоне мы не припоминаем. Пропущенный гол — вина Забарного.

Виталий Миколенко — 4,0. Уже в первой атаке соперников, когда Шлагеру удалось беззаботно пройти мимо Миколенко на фланге, стало понятно, что и этот поединок для нашего левого защитника окажется непростым. В итоге, Виталия методично старались продавить в первой половине, но, когда во второй половине натиск соперников немного уменьшился, он не стал совершать попыток ответных действий. Как результат, последние минуты матча был вынужден досматривать со скамейки запасных.

Николай Шапаренко — 5,0. Полузащитник давал хорошую динамику в первом тайме в атакующей фазе при переходе в дриблинг, но в обороне часто не успевал накрывать своих соперников. Также, у Шапаренко были заметны ощутимые проблемы с противостояниями один в один, но при этом возложенный на его плечи объем работы все равно забирал достаточно много сил.

Сергей Сидорчук — 5,0. Против нашего опорного полузащитника в этом матче действовала сразу группы высококлассных футболистов соперников, которые совершенно не дали Сидорчуку возможности перевести дух. Выход на поле Сергея был продиктован решением играть с позиции оборонительного построения, поэтому был необходим как можно более мобильный футболист в эту зону. Какого-либо внушительного воздействия наш опорник на игру не имел, но несколько опасных атак соперников успел перекусить.

Александр Зинченко — 4,5. Представитель Манчестер Сити вновь достаточно активно провел поединок, возникая в разных зонах на футбольном поле, но настолько широкие мазки сопровождались не самыми удачными действиями при построении атак или единоборствах с соперниками. Кажется, да и статистика на это намекает, Зинченко так ни разу и не выиграл дуэли при попытке отбора. "Горожанин" вернулся после финала Лиги чемпионов УЕФА совершенно не в оптимальных психологических кондициях.

Андрей Ярмоленко — 5,5. Уже по первому взгляду по тепловой карте Ярмоленко видно, что в этом поединке у сборной Украины все явно было не в порядке — не может настолько заточенный на атакующие действия игрок так часто касаться мяча в зоне правого защитника при нормальном ходе поединка. Андрея очень часто съедали соперники еще на нашей половине поля, а единственный реальный голевой момент на его счету был создан фактически из ничего — отскок от голкипера, после заблокированного удара Шапаренко еще в первом тайме.

Роман Яремчук — 5,5. До нашего наконечника атак мяч практически не доходил в этой игре, о чем красноречиво говорит статистика — всего 17 получений мяча со стороны Яремчука. Несмотря на это, Роман всегда был готов оказать поддержку партнерам при построении атак, оттягивая на себя внимание обороны соперников. Другая его проблема в этой игре заключается в то, что если раньше мы могли ругать мы могли ругать его за плохую реализацию, то в матче против Австрии и завершать было толком нечего.

Руслан Малиновский — 4,0. Своими выступлениями за бергамаскую Аталанту в концовке клубного сезона Малиновский поднял планку ожиданий от своей игры слишком высоко. В настолько ответственный момент от Руслана ожидалось, что ему удастся повести за собой всю команду, но после настолько неуверенного первого тайма к решению тренерского штаба о необходимости замены вопросов совершенно не возникало.

Виктор Цыганков — 4,0. Очередная потеря Цыганкова из-за повреждения перед началом турнира воспринималась как настоящая трагедия, а матч против Австрии лишь подтвердил тот тезис, что Виктору очень редко удается вернуться в боевые кондиции уже с первых игровых минут. Получив в свое распоряжение весь второй тайм, представитель киевского Динамо попадал в объективы телекамер лишь во время подготовки к подаче со стандарта, после которого Лайнер чуть не подрезал мяч в свои ворота, и когда неудачно пытался замкнуть подачу с правого фланга на дальнюю штангу.

У Марлоса, после появления на футбольном поле, в распоряжении была практически половина второго тайма, однако за выделенный ему фрагмент времени он всего восемь раз коснулся мяча в неопасных для ворот соперника зонах.

Артем Беседин — последняя замена от Андрея Шевченко явно разворачивала наше построение в сторону атаки, однако нападающий лишь дважды получил мяч за десять игровых минут, поэтому на взятие ворот не претендовал. Впрочем, как и вся наша команда в этот период. К сожалению.