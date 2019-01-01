Хорватия — Шотландия. Накануне

Предлагаем вашему вниманию анонс матча группового этапа чемпионата Европы.

Хорватия — Шотландия, 2008 год. Фото: Getty Images

Групповой этап Евро-2020 постепенно подходит к своему завершению, однако вопросов касательно будущих участников плей-офф турнира по-прежнему предостаточно. Очередной игровой день подарит там противостояние сборных Хорватии и Шотландии в группе D.

Хорватия — Шотландия

Вторник, 22 июня, 22:00. Хэмпден Парк​ (Глазго)​. Главный арбитр встречи — Фернандо Рапаллини (Италия). Телетрансляция — Футбол 1.

Еще в 2018 году сборная Хорватии играла в финале чемпионата мира, а сейчас рискует не выйти из группы на чемпионате Европы. Уже давно ни для кого не является секретом, что подопечные Златко Далича переживают спад в игровой форме и не за горами смена поколений футболистов, но, тем не менее, на каком-то подсознательном уровне от "шашечных" даже сегодня ожидаешь большего, хотя эти самые ожидания зачастую оказываются слишком завышенными.

В двух турах группового этапа сборная Хорватии набрала всего одно очко, сыграв вничью с Чехией и минимально уступив Англии, но победа над Шотландией в предстоящем поединке может вмиг исправить столь плачевное положение и предоставить хорватам путевку в плей-офф. Более того, коллектив Далича может теоретически даже рассчитывать на вторую строчку в своей группе, однако это во многом будет зависеть от результата параллельного матча между Англией и Чехией.

Турнирное положение сборной Шотландии практически идентичное тому, что мы видим у Хорватии. У шотландцев также одно набранное очко в двух матчах Евро-2020 (поражение от Чехии и ничья с Англией), но они минимально уступают своему будущему сопернику в разнице забитых и пропущенных мячей, поэтому пока вынуждены довольствоваться четвертой строчкой.

Конечно, все украинские болельщики будут надеяться на ничейный результат в матче Хорватии и Шотландии, ведь это как минимум побережет нервы игрокам сборной Украины и уже сегодня выведет их в 1/8 финала чемпионата Европы с третьего места группы C. Однако цели и желания хорватов с шотландцами уж точно никак не пересекаются с нашими. Обе команды будут играть только на победу, ведь от этого будет зависеть их участие в турнире.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Златко Далича. Так, на победу Хорватии предлагается коэффициент 2,28, тогда как потенциальный успех Шотландии оценивается показателем 3,15. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,70.

Ориентировочные составы

Хорватия: Ливакович — Врсалько, Ловрен, Вида, Гвардиол — Модрич, Брозович, Ковачич — Иванушец, Перишич — Петкович

Шотландия: Маршалл — Мактоминей, Хенли, Тирни — О'Доннелл, Гилмор, Макгрегор, Макгинн, Робертсон — Дайкс, Адамс

Турнирная таблица

Тренеры говорят

Златко Далич, сборная Хорватии:

"Шотландцы должны были добиваться большего в матче с чехами, у них было много моментов. В матче с Англией шотландцы тоже были заряжены на борьбу и проявили боевой дух. Так же они будут играть и против нас, потому что три очка позволят им добиться исторического успеха на своем стадионе перед своими болельщиками. Победа обеспечивает положительную атмосферу в команде, и нам пока не довелось это здесь прочувствовать. У нас было такое в России [на ЧМ-2018], но здесь мы пока только напрягаемся без особого результата и не можем нащупать свою игру".

Стив Кларк, сборная Шотландии:

"У сборной Хорватии много сильных качеств. Но эта команда отличается от сборной Англии. У хорватов в полузащите два игрока настоящего топ-класса — Ковачич и Модрич, и нам надо с ними как-то справиться. Если сыграть смогут все футболисты, которых мы хотим видеть на поле, и они выступят на восемь баллов из десяти, то надеюсь, что этого будет достаточно для победы и выхода из группы. В матчах против топовых команд нужно, чтобы все 11 игроков сыграли по меньшей мере на восемь из десяти".

прогноз 2:2

Никита Евтушенко, Football.ua