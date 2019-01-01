Чехия — Англия. Накануне

Предлагаем вашему вниманию анонс матча группового этапа чемпионата Европы.

Чехия — Англия, getty images

Групповой этап Евро-2020 постепенно подходит к своему завершению, однако вопросов касательно будущих участников плей-офф турнира по-прежнему предостаточно. Очередной игровой день подарит там противостояние двух лидеров группы D — сборных Чехии и Англии.

Чехия — Англия

Вторник, 22 июня, 22:00. Уэмбли (Лондон)​. Главный арбитр встречи — Артур Диаш Суареш (Португалия). Телетрансляция — Футбол 2.

Национальная команда Чехии приятно удивила результатами своих выступлений в первых двух матчах текущего розыгрыша чемпионата Европы. Подопечные Ярослава Шиглавы сперва взяли реванш за недавние поражения в Лиге наций и уверенно обыграли Шотландию благодаря дублю Патрика Шика (2:0), а затем отобрали очки у вице-чемпиона мира — сборной Хорватии (1:1).

Эти результаты позволили Чехии гарантировать себе место в плей-офф Евро-2020, что можно сказать и о сборной Англии, при чем попадут они туда даже в том случае, если кто-то из них займет итоговую третью строчку в группе. Дело в том, что как англичане, так и чехи уже сейчас набрали больше очков (4), чем Украина и Финляндия (3), поэтому опуститься ниже в турнирной таблице "третьих мест" они не смогут чисто математически.

Очевидно, что сборную Чехии нельзя недооценивать даже национальным командам топ-уровня, но можно ли сегодняшнюю Англию отнести к таковым? Команде "трех львов" посчастливилось иметь в своем составе впечатляющий набор футболистов, но в минувших двух матчах его потенциал абсолютно не был реализован.

Если в скучнейшем матче против хорватов подопечным Гарета Саутгейта удалось добыть минимальную победу, то вот шотландская сборная на этот раз оказалась совсем не по зубам англичанам. Финальный свисток зафиксировал нулевую ничью, при чем более чем заслуженную. И пусть сборная Англии уже в 1/8 финала, хвалить ее абсолютно не за что. Причина ли в сомнительных идеях главного тренера Гарета Саутгейта — покажет только время, однако на такую массовую критику в свой адрес английский специалист должен как-то реагировать, иначе команде "трех львов" не удастся даже близко приблизиться к долгожданному трофею, не говоря уже о его завоевании.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Гарета Саутгейта. Так, на победу Англии предлагается коэффициент 1,53, тогда как потенциальный успех Чехии оценивается показателем 8,00. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 4,00.

Ориентировочные составы

Чехия: Вацлик — Цоуфал, ﻿Челустка, Калас, Боржил — Соучек, Голеш — Масопуст, Дарида, Янкто — Шик

Англия: Пикфорд — Триппьер, Стоунз, Магуайр, Шоу — Филлипс, Райс, Беллингем — Грилиш, Кейн, Стерлинг

Турнирная таблица

Тренеры говорят

Ярослав Шиглавы, сборная Чехии:

"Здорово, что у нас есть игроки с опытом английской премьер-лиги. Мы с ними обсуждали этот матч и собирали информацию о соперниках. Эти знания помогут не только им, но и всей команде.

Харри Кейн — нападающий топ-класса. Придется опекать его с удвоенным вниманием, не оставлять ему пространства. Это можно сказать про всех английских игроков в группе атаки. Нельзя предоставлять им пространство для ускорений, ибо тогда они становятся неостановимы. Надо брать их в тиски до входа в штрафную".

Гарет Саутгейт, сборная Англии:

"Думаю, наше поражение в Праге полезнее при подготовке, чем анализ 5:0 на Уэмбли. По сравнению с лондонским матчем это другая сборная Чехии. Мы знаем, насколько это классная команда. Некоторые игроки выступают в премьер-лиге и провели блестящий сезон. Из-за истории наших взаимоотношений с хорватами и дерби с шотландцами болельщики относятся к чехам не очень серьезно, но мы подходим к этому матчу со всей ответственностью".

прогноз 1:1

Никита Евтушенко, Football.ua