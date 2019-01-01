Сборная Украины уже наигралась: анализ фиаско "сине-жёлтых" в матче с австрийцами

Football.ua разбирает поединок сборной Украины против сборной Австрии.

Украина - Австрия

Подопечные Андрея Шевченко обязаны были не проиграть последний матч группового этапа сборной Австрии для того, чтобы дальше двигаться по турниру. Ничейный счет в этом матче устроил бы обе команды. И, вероятнее всего, две команды отправились бы в следующий раунд турнира. Но ничего Украина предложить Австрии не сумела и проиграла со счетом 0:1. И теперь рискует покинуть турнир.

*В материале использованы статистические показатели аналитической компании Instat.

Обе команды начали поединок достаточно осторожно, выискивая слабые места своего соперника. И у Украины, и у Австрии на первых минутах были неплохие подходы к воротам, но до голевых моментов дело не доходило.

Сборная Австрии с первых минут попробовала применить прессинг на половине поля соперника, и он начал давать результаты.

Караваев ошибся и Арнаутович получил возможность для нанесения дальнего удара. В дальнейшем такие потери станут нормой для нашей команды.

Отмечаем то, как Австрия подготовилась к этой игре. Тренерский штаб австрийцев сумел донести своим подопечным, что самый опасный игрок в конструировании атак и в создании голевых моментов в финальной трети у Украины – это Руслан Малиновский. Руслан в матче против Нидерландов отдал 3 ключевые передачи, в матче против Северной Македонии – 4, в матче против Австрии – 0. Австрийцы играли достаточно высоко и агрессивно, это вынуждало Малиновского опускаться ниже в поисках мяча.

Также австрийцы прекрасно знали, что если Малиновский один из ключевых исполнителей Украины впереди, то Александр Зинченко – это тот футболист, который отвечает за конструирование атак во второй трети поля. Австрийские футболисты старались не давать ему никакой свободы, постоянно пытаться играть на опережение.

Либо прихватывать Зинченко количеством.

Абсолютно в каждой игровой фазе у украинцев возникали проблемы. Преодолевать каждый участок поля без проблем не получалось. Везде Австрия сумела навязать должное сопротивление. Украинские футболисты ошибались и вдобавок ко всему выглядели гораздо хуже в физическом плане. Австрия успевала выбегать в быстрые атаки и успевала возвращаться при потенциальных наших быстрых атаках. Украинская команда попросту не бежала.

Показательный момент произошел на 26-й минуте матча.

Ярмоленко, осознавая, что команда не может выбежать в атаку и стоит, пытается вырезать авантюрный пас на ход Яремчуку, который находится в окружении 4 соперников. Итог – потеря мяча. И таких попыток выбежать было несколько и все они выглядели максимально прескорбно.

Если мы посмотрим общую статистику единоборств, то увидим, что Украина несущественно проиграла в этом компоненте 47% на 53%, но если углубимся и посмотрим по персоналиям, то львиную долю наших единоборств выиграли защитники: Миколенко – 70%, Забарный – 62%, Матвиенко – 67%, Караваев – 75%. Все остальные футболисты имеют показатель выигранной борьбы ниже 50%. Получается, что только защитная линия нашей команды преуспела в борьбе.

При этом Малиновский (27%), Зинченко (29%) и Цыганков (20%) имеют показатель ниже 30%. У Андрея Ярмоленко – 30%. У Австрии с учетом футболистов, вышедших на замену, только 4 игрока выиграли менее 50% единоборств. Арнаутович, который в борьбу вступал 16 раз имеет показатель в 50%. Это говорит о том, что он очень успешно играл в оттяжке, где наши хавбеки всего лишь через раз не давали ему дальше развивать атаки своей команды!

Обращаем внимание и на такой любопытный показатель "овладевание мячом на половине поля соперника", Украина – 5, Австрия – 11.

Украине где-то не повезло, что был пропущен гол со стандарта в середине первого тайма. Это позволило австрийцам еще больше сосредоточиться на обороне. Тем не менее, еще в конце первого тайма Австрия могла делать счет более комфортным и закрывать игру, но Арнаутович не реализовал свой шанс.

Во втором тайме безнадега никуда не делась. Команда Шевченко, которая не бежала в первом тайме, не побежала и во втором. Только и соперник уже был больше сосредоточен на обороне и много вперед не ходил. Австрия одержала свою закономерную победу при минимуме моментов. Самое тревожное в этой встрече даже не результат, а функциональное состояние игроков. Австрийцы играли с запасом, мы же действовали на своем пределе.

После игры Андрей Николаевич заявил о том, что команда плохо выглядела физически, но как так? У нас же был самый длительный тренировочный сбор. У нас же даже календарь УПЛ перекроили, чтобы Андрей Шевченко и его тренерский штаб поскорее получили игроков в свое распоряжение. Получается, что игроков загнали? Получается, что не сумели провести необходимую ротацию и равномерно распределить силы игроков?

Кто-то скажет, что наш кадровый потенциал не позволяет нам делать много изменений в составе. Но разве кадровый потенциал Северной Македонии выше, чем у нас? Тем не менее, македонцы задействовали 21 игрока в трех матчах, Нидерланды – 20, Австрия – 18. Меньше всех футболистов задействовала Украина – 17. И этом при том, что Соболь сыграл 1 минуту, Зубков 13, а Беседин 27.

К чему тогда был этот расширенный список и такая длительная подготовительная работа перед Евро? Возможно, сборная Украины восстанет из пепла словно птица феникс, если повезет пройти в 1/8 финала турнира. Но есть твердое убеждение, что наша команда уже наигралась.

Сергей Горбаченко, Football.ua