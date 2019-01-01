Сборная Украины уже наигралась: анализ фиаско "сине-жёлтых" в матче с австрийцами
Football.ua разбирает поединок сборной Украины против сборной Австрии.
Подопечные Андрея Шевченко обязаны были не проиграть последний матч группового этапа сборной Австрии для того, чтобы дальше двигаться по турниру. Ничейный счет в этом матче устроил бы обе команды. И, вероятнее всего, две команды отправились бы в следующий раунд турнира. Но ничего Украина предложить Австрии не сумела и проиграла со счетом 0:1. И теперь рискует покинуть турнир.
*В материале использованы статистические показатели аналитической компании Instat.
Обе команды начали поединок достаточно осторожно, выискивая слабые места своего соперника. И у Украины, и у Австрии на первых минутах были неплохие подходы к воротам, но до голевых моментов дело не доходило.
Сборная Австрии с первых минут попробовала применить прессинг на половине поля соперника, и он начал давать результаты.
Караваев ошибся и Арнаутович получил возможность для нанесения дальнего удара. В дальнейшем такие потери станут нормой для нашей команды.
Отмечаем то, как Австрия подготовилась к этой игре. Тренерский штаб австрийцев сумел донести своим подопечным, что самый опасный игрок в конструировании атак и в создании голевых моментов в финальной трети у Украины – это Руслан Малиновский. Руслан в матче против Нидерландов отдал 3 ключевые передачи, в матче против Северной Македонии – 4, в матче против Австрии – 0. Австрийцы играли достаточно высоко и агрессивно, это вынуждало Малиновского опускаться ниже в поисках мяча.
Также австрийцы прекрасно знали, что если Малиновский один из ключевых исполнителей Украины впереди, то Александр Зинченко – это тот футболист, который отвечает за конструирование атак во второй трети поля. Австрийские футболисты старались не давать ему никакой свободы, постоянно пытаться играть на опережение.
Либо прихватывать Зинченко количеством.
Абсолютно в каждой игровой фазе у украинцев возникали проблемы. Преодолевать каждый участок поля без проблем не получалось. Везде Австрия сумела навязать должное сопротивление. Украинские футболисты ошибались и вдобавок ко всему выглядели гораздо хуже в физическом плане. Австрия успевала выбегать в быстрые атаки и успевала возвращаться при потенциальных наших быстрых атаках. Украинская команда попросту не бежала.
Показательный момент произошел на 26-й минуте матча.
Ярмоленко, осознавая, что команда не может выбежать в атаку и стоит, пытается вырезать авантюрный пас на ход Яремчуку, который находится в окружении 4 соперников. Итог – потеря мяча. И таких попыток выбежать было несколько и все они выглядели максимально прескорбно.
Если мы посмотрим общую статистику единоборств, то увидим, что Украина несущественно проиграла в этом компоненте 47% на 53%, но если углубимся и посмотрим по персоналиям, то львиную долю наших единоборств выиграли защитники: Миколенко – 70%, Забарный – 62%, Матвиенко – 67%, Караваев – 75%. Все остальные футболисты имеют показатель выигранной борьбы ниже 50%. Получается, что только защитная линия нашей команды преуспела в борьбе.
При этом Малиновский (27%), Зинченко (29%) и Цыганков (20%) имеют показатель ниже 30%. У Андрея Ярмоленко – 30%. У Австрии с учетом футболистов, вышедших на замену, только 4 игрока выиграли менее 50% единоборств. Арнаутович, который в борьбу вступал 16 раз имеет показатель в 50%. Это говорит о том, что он очень успешно играл в оттяжке, где наши хавбеки всего лишь через раз не давали ему дальше развивать атаки своей команды!
Обращаем внимание и на такой любопытный показатель "овладевание мячом на половине поля соперника", Украина – 5, Австрия – 11.
Украине где-то не повезло, что был пропущен гол со стандарта в середине первого тайма. Это позволило австрийцам еще больше сосредоточиться на обороне. Тем не менее, еще в конце первого тайма Австрия могла делать счет более комфортным и закрывать игру, но Арнаутович не реализовал свой шанс.
Во втором тайме безнадега никуда не делась. Команда Шевченко, которая не бежала в первом тайме, не побежала и во втором. Только и соперник уже был больше сосредоточен на обороне и много вперед не ходил. Австрия одержала свою закономерную победу при минимуме моментов. Самое тревожное в этой встрече даже не результат, а функциональное состояние игроков. Австрийцы играли с запасом, мы же действовали на своем пределе.
После игры Андрей Николаевич заявил о том, что команда плохо выглядела физически, но как так? У нас же был самый длительный тренировочный сбор. У нас же даже календарь УПЛ перекроили, чтобы Андрей Шевченко и его тренерский штаб поскорее получили игроков в свое распоряжение. Получается, что игроков загнали? Получается, что не сумели провести необходимую ротацию и равномерно распределить силы игроков?
Кто-то скажет, что наш кадровый потенциал не позволяет нам делать много изменений в составе. Но разве кадровый потенциал Северной Македонии выше, чем у нас? Тем не менее, македонцы задействовали 21 игрока в трех матчах, Нидерланды – 20, Австрия – 18. Меньше всех футболистов задействовала Украина – 17. И этом при том, что Соболь сыграл 1 минуту, Зубков 13, а Беседин 27.
К чему тогда был этот расширенный список и такая длительная подготовительная работа перед Евро? Возможно, сборная Украины восстанет из пепла словно птица феникс, если повезет пройти в 1/8 финала турнира. Но есть твердое убеждение, что наша команда уже наигралась.
Сергей Горбаченко, Football.ua
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