Евро-2020: Возможные пары плей-офф

Сборная Украины с немалой долей вероятности сыграет в следующем этапе чемпионата Европы.

Подошли к концу поединки третьего тура группового этапа квартета В. По итогу встреч Финляндия — Бельгия и Россия — Дания появились новые имена сборных, которые точно сыграют в плей-офф турнира.

Так, национальные команды Чехии, Англии, Франции и Швеции, набравшие по итогу двух матчей по 4 очка, при любом варианте развития событий пройдут в следующую стадию чемпионата Европы, ведь уже имеют больше очков, чем финишировавшие в своих группах третьими Украина и Финляндия (по 3 балла).

Также, портал Gracenote составил наиболее вероятные пары 1/8 финала:

Cборная Украины с вероятностью в 33% выйдет с третьего места в группе и попадет в 1/8 финала на Швецию.

🧮 — Most likely second round matches at #EURO2020



🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 v 🇩🇰 (100%)



🇮🇹 v 🇦🇹 (100%)



🇳🇱 v 🇵🇹 (31%)



🇧🇪 v 🇸🇰* (24%)



🇨🇿 v 🇪🇸 (14%)



🇫🇷 v 🇨🇭 (44%)



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿v 🇩🇪 (26%)



🇸🇪 v 🇺🇦 (33%)



*Higher chance for Belgium v Portugal but Dutch chance higher#euro2021