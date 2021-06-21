Евро-2020: Возможные пары плей-офф
Сборная Украины с немалой долей вероятности сыграет в следующем этапе чемпионата Европы.
Подошли к концу поединки третьего тура группового этапа квартета В. По итогу встреч Финляндия — Бельгия и Россия — Дания появились новые имена сборных, которые точно сыграют в плей-офф турнира.
Так, национальные команды Чехии, Англии, Франции и Швеции, набравшие по итогу двух матчей по 4 очка, при любом варианте развития событий пройдут в следующую стадию чемпионата Европы, ведь уже имеют больше очков, чем финишировавшие в своих группах третьими Украина и Финляндия (по 3 балла).
Также, портал Gracenote составил наиболее вероятные пары 1/8 финала:
Cборная Украины с вероятностью в 33% выйдет с третьего места в группе и попадет в 1/8 финала на Швецию.
🧮 — Most likely second round matches at #EURO2020— Gracenote Live (@GracenoteLive) June 21, 2021
🏴 v 🇩🇰 (100%)
🇮🇹 v 🇦🇹 (100%)
🇳🇱 v 🇵🇹 (31%)
🇧🇪 v 🇸🇰* (24%)
🇨🇿 v 🇪🇸 (14%)
🇫🇷 v 🇨🇭 (44%)
🏴v 🇩🇪 (26%)
🇸🇪 v 🇺🇦 (33%)
*Higher chance for Belgium v Portugal but Dutch chance higher#euro2021
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