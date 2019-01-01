Юссуф Поульсен — о матче с Россией: Мы поймали нужный ритм и смогли прожать соперника
Форвард датчан прокомментировал разгром команды Черчесова.
Юссуф Поульсен, getty images
Нападающий сборной Дании Юссуф Поульсен поделился мыслями о победе над Россией в матче третьего тура группового этапа Евро-2020.
"Нам противостояла хорошо оборонявшаяся команда, особенно в первые 60 минут. Затем мы поймали нужный ритм и смогли прожать соперника.
В первом тайме было тяжело, но мы добились того, что нам было нужно. Гол Дамсгора – фантастический", — сказал датчанин.
Напомним, что по итогу трех матчей группового этапа чемпионата Европы-2020 сборная Дании с 4 очками вышла в 1/8 турнира, где встретится с национальной командой Уэльса.
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