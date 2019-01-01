Де Брюйне — лучший игрок матча Финляндия — Бельгия
Хавбек Манчестер Сити продолжает феерить на чемпионате Европы.
Кевин де Брюйне, getty images
В матче третьего тура группового этапа Евро-2020 сборная Бельгии переиграла сборную Финляндии (2:0).
По итогу данной встречи лучшим игроком поединка был признан 29-летний полузащитник бельгийцев Кевин де Брюйне.
Хавбек отметился голевой передачей на Ромелу Лукаку во втором взятии ворот финнов.
По итогу матча Финляндия — Бельгия команда Роберто Мартинеса с 9 очками заняла первую строчку в группе В.
Напомним, что голы Роналду и Де Брюйне — среди претендентов на звание лучшего во втором туре Евро-2020.
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