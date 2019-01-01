Франция, Англия, Швеция и Чехия вышли в плей-офф Евро-2020

Стали известные еще четыре участника 1/8 финала чемпионата Европы.

Игроки сборной Франции, getty images

Подошли к концу поединки третьего тура группового этапа квартета В. По итогу встреч Финляндия — Бельгия и Россия — Дания появились новые имена сборных, которые точно сыграют в следующей стадии турнира.

Так, национальные команды Франции, Англии, Швеции и Чехии, набравшие по итогу двух матчей по 4 очка, при любом варианте развития событий пройдут в 1/8 финала чемпионата Европы, ведь уже имеют больше очков, чем финишировавшие в своих группах третьими Украина и Финляндия (по 3 балла).

Напомним, что помимо названных сборных в плей-офф турнира уже вышли Италия, Уэльс, Бельгия, Дания, Нидерланды и Австрия.

Ранее Football.ua рассказывал, что нужно сборной Украины для прохода в 1/8 Евро-2020.