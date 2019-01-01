Ангеловски покинул пост главного тренера сборной Северной Македонии

Команда не сумела удачно выступить на Евро-2020.

Игор Ангеловски, Getty Images

Главный тренер сборной Северной Македонии Игор Ангеловски принял решение покинуть свой пост.

Специалист после поражения от Нидерландов со счетом 0:3 заявил на пресс-конференции, что его контракт не будет продлен.

"Руководить этой командой на чемпионате Европы было для меня честью. Мы хотели выступить лучше, но никто не должен расстраиваться, потому что это был наш дебют на большой сцене. Я могу только поблагодарить игроков за усилия.

Эта команда вошла в историю, пробившись на Евро. И мы должны поблагодарить Пандева за все, что он сделал для футбола Северной Македонии. Мне повезло пять с половиной лет работать с человеком и футболистом, который подавал другим пример и высоко установил планку для будущих поколений.

Это моя последняя пресс-конференция в этом качестве. Мой контракт истекает 31 июля, и я ухожу", — сказал наставник.

Напомним, Северная Македония заняла последнее место в группе С, уступив во всех трех матчах турнира.

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