Мартинес: Я очень доволен игрой Азара, каждый игрок сборной Бельгии должен отдать все силы на благо команды

Специалист оценил выступления команды на Евро-2020.

Роберто Мартинес, Getty Images

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес подвел итоги матча против Северной Македонии и всего группового этапа Евро-2020.

"Сборная Бельгии показывает стабильную игру последние пять лет. Теперь нужно, чтобы каждый игрок вышел на пик формы. Нам предстоит играть в Севилье, и каждый футболист должен быть готов адаптироваться и отдать все силы на благо команды.

Мы были очень сконцентрированы, продемонстрировали профессиональный подход к делу. Мы хорошо защищались и ждали возможности забить первый гол. Мы понимали, что после этого игра станет открытой. Нам почти удалось забить в первом тайме, но пришлось приспосабливаться к сложному сопернику. Финляндия отлично проводит турнир, и нам пришлось показать свою лучшую игру, чтобы победить сегодня.".

Также наставник оценил выступления на турнире вингера команды Эдена Азара.

"Он действовал активно, находил хорошие позиции. Он выглядит сильным, может смещаться вправо и влево, тело хорошо его слушается.

Теперь надо дождаться фирменного паса Эдена и голевого удара. Я очень доволен его игрой", — сказал Мартинес.

Напомним, сборная Бельгии показала максимальный результат в групповом этапе Евро-2020, набрав девять очков.

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