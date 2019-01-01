Чакыр повторил рекорд по количеству судейств в финальных стадиях чемпионатов Европы
Турецкий рефери имеет все шансы возглавить данный рейтинг.
Джюнейт Чакыр, getty images
Матч третьего тура группового этапа Евро-2020 Украина — Австрия (0:1) рассудил Джюнейт Чакыр.
Данный поединок стал для турецкого арбитра вторым на текущем турнире и восьмым в финальных стадиях чемпионатов Европы.
Таким образом, 44-летний рефери повторил рекорд, принадлежащий Андерсу Фриску.
Чакыр трижды работал на поединках Евро-2008 и Евро-2012. В данных восьми встречах судья показал 31 желтую и 1 красную карточку. Также на его счету 1 назначенный одиннадцатиметровый удар.
Напомним, что лучшим арбитром XXI века по версии IFFHS был признан Феликс Брых.
Комментарии
Загрузка...
19:06:2021
18:06:2021
17:06:2021
16:06:2021
14:06:2021
13:06:2021
12:06:2021
11:06:2021