Чакыр повторил рекорд по количеству судейств в финальных стадиях чемпионатов Европы

Турецкий рефери имеет все шансы возглавить данный рейтинг.

Джюнейт Чакыр, getty images

Матч третьего тура группового этапа Евро-2020 Украина — Австрия (0:1) рассудил Джюнейт Чакыр.

Данный поединок стал для турецкого арбитра вторым на текущем турнире и восьмым в финальных стадиях чемпионатов Европы.

Таким образом, 44-летний рефери повторил рекорд, принадлежащий Андерсу Фриску.

Чакыр трижды работал на поединках Евро-2008 и Евро-2012. В данных восьми встречах судья показал 31 желтую и 1 красную карточку. Также на его счету 1 назначенный одиннадцатиметровый удар.

Напомним, что лучшим арбитром XXI века по версии IFFHS был признан Феликс Брых.