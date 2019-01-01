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Тренер Финляндии: Вы видели, какой футбол показывает Бельгия, но я горжусь тем, как бились мои игроки

Специалист оценил игру своей команды.

Маркку Канерва, Getty Images
Маркку Канерва, Getty Images

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва подвел итоги Евро-2020 после поражения от Бельгии (2:0).

"Я очень доволен самоотдачей своих игроков. Вы видели, какой футбол показывает Бельгия, но я горжусь тем, как бились мои игроки. Мы тоже создали пару моментов, но, к сожалению, эти удары были заблокированы.

Нам немного не повезло, когда мы пропустили первый гол. Я расстроен, что мы не сумели взять одно очко. Теперь у нас совсем маленький шанс попасть в плей-офф, но я горд тем, как мы сыграли на этом турнире. Мы показали, что мы здесь не лишние".

"Нам нужно развиваться дальше, мы должны улучшить свою игру по многим показателям, например, исключить простые ошибки. У нас были хорошие моменты в ходе матча. Надо спросить себя — чего ты ждешь от матча против лучшей команды мира. Наша цель — развиваться, и мы усердно трудимся, чтобы стать лучше.

Дания продемонстрировала огромную психологическую устойчивость. Я горжусь тем, что мы опередили Россию на этом турнире, и я не знаю, многие ли думали, что перед последним матчем у нас будут шансы на плей-офф. Но Дания заслужила второе место", — сказал Канерва.

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Чехия ЧЕХ 2 1 1 0 3 1 4
Англия АНГ 2 1 1 0 1 0 4
Хорватия ХОР 2 0 1 1 1 2 1
Шотландия ШОТ 2 0 1 1 0 2 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 2 1 1 0 1 0 4
Словакия СВК 2 1 0 1 2 2 3
Испания ИСП 2 0 2 0 1 1 2
Польша ПОЛ 2 0 1 1 2 3 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 2 1 1 0 2 1 4
Германия ГЕР 2 1 0 1 4 3 3
Португалия ПОР 2 1 0 1 5 4 3
Венгрия ВЕН 2 0 1 1 1 4 1