Тренер Финляндии: Вы видели, какой футбол показывает Бельгия, но я горжусь тем, как бились мои игроки

Специалист оценил игру своей команды.

Маркку Канерва, Getty Images

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва подвел итоги Евро-2020 после поражения от Бельгии (2:0).

"Я очень доволен самоотдачей своих игроков. Вы видели, какой футбол показывает Бельгия, но я горжусь тем, как бились мои игроки. Мы тоже создали пару моментов, но, к сожалению, эти удары были заблокированы.

Нам немного не повезло, когда мы пропустили первый гол. Я расстроен, что мы не сумели взять одно очко. Теперь у нас совсем маленький шанс попасть в плей-офф, но я горд тем, как мы сыграли на этом турнире. Мы показали, что мы здесь не лишние".

"Нам нужно развиваться дальше, мы должны улучшить свою игру по многим показателям, например, исключить простые ошибки. У нас были хорошие моменты в ходе матча. Надо спросить себя — чего ты ждешь от матча против лучшей команды мира. Наша цель — развиваться, и мы усердно трудимся, чтобы стать лучше.

Дания продемонстрировала огромную психологическую устойчивость. Я горжусь тем, что мы опередили Россию на этом турнире, и я не знаю, многие ли думали, что перед последним матчем у нас будут шансы на плей-офф. Но Дания заслужила второе место", — сказал Канерва.

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