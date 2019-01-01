Матвиенко: Просто ждем, надеемся и верим, что выйдем в 1/8
Футболист рассказал о неудачном матче против Австрии.
Защитник сборной Украины Николай Матвиенко прокомментировал поражение от Австрии в рамках заключительного тура Евро-2020.
"Началось все с начала игры, несколько нервозных моментов, несколько очень простых ошибок в простых ситуациях, потому из-за этого мы стали играть не так, как мы хотели.
Начали осторожничать, Австрия это почувствовала, начала прессинговать и из-за этого у нас первый тайм не очень получился, во втором уже немного перестроились и пытались показывать лучшую игру.
Просто ждем, надеемся и верим, что выйдем в 1/8", — сказал Матвиенко после поединка.
Судьба на Евро-2020 теперь в руках других: что нужно сборной Украины для выхода в плей-офф.
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