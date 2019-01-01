Селезнев — о поражении Украины в матче против Австрии: У игроков было опустошение и физическое, и моральное

Экс-игрок сборной не стал критиковать футболистов за неудачную игру.

Евгений Селезнев, ТК Футбол

Бывший нападающий сборной Украины Евгений Селезнев оценил игру национальной команды в матче против Австрии в рамках третьего тура группового раунда Евро-2020.

"Мне тяжело с экспертной точки смотреть, потому что я всегда буду на стороне игроков. Я понимаю, ребята "подустали". Да, не яркой, не зрелищной была эта игра, но ребята молодцы и я их вполне поддерживаю.

Плохой результат, бывает, вопросов нет. Да, они сыграли в полную силу, и мне нравится, как у них глаза горят, когда они просто играют в футбол – это и с Нидерландами, и с Северной Македонией было. У них было опустошение и физическое, и моральное.

Например, взять Зинченко, у него был сумасшедший сезон, целый год, финал ЛЧ. Малиновский – тоже самое. У многих хоть и не получается, но глаза горят играть в этот футбол, они поняли требования Андрея Николаевича".

"Я на их стороне полностью, они для меня молодцы, я не делаю от одной игры великую потерю, у всех бывает. Австрия – это не мальчики с улицы.

Мы проиграли борьбу. В основном мы проиграли единоборства один в один. Попасть в запару — раз ошибся, два ошибся, и у тебя нет той уверенности, ты начинаешь переживать, ты уже не видишь игроков, адресов и внутри какое-то опустошение, нет эмоций.

Футболисты делали сегодня все правильно, они делали все по делу, многое не получалось, было много брака, никто этого не отрицает. Сегодня так звезды сложились – не пошла сегодня игра у нашей сборной, это не из-за того, что они не могут или не хотят, или глаза не горели, просто такое бывает", — сказал Селезнев.