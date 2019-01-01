20 Июн
19:00
Италия
ИТА
1
Уэльс
УЭЛ
0
21 Июн
19:00
Украина
УКР
0
Австрия
АВС
1
21 Июн
19:00
Северная Македония
МАК
0
Нидерланды
НИД
3
21 Июн
22:00
Россия
РОС
1
Дания
ДАН
4
21 Июн
22:00
Финляндия
ФИН
0
Бельгия
БЛГ
2
22 Июн
22:00
Чехия
ЧЕХ
Англия
АНГ
22 Июн
22:00
Хорватия
ХОР
Шотландия
ШОТ
23 Июн
19:00
Швеция
ШВЕ
Польша
ПОЛ
23 Июн
19:00
Словакия
СВК
Испания
ИСП
23 Июн
22:00
Португалия
ПОР
Франция
ФРА
23 Июн
22:00
Германия
ГЕР
Венгрия
ВЕН

Селезнев — о поражении Украины в матче против Австрии: У игроков было опустошение и физическое, и моральное

Экс-игрок сборной не стал критиковать футболистов за неудачную игру.

Евгений Селезнев, ТК Футбол
Евгений Селезнев, ТК Футбол

Бывший нападающий сборной Украины Евгений Селезнев оценил игру национальной команды в матче против Австрии в рамках третьего тура группового раунда Евро-2020.

"Мне тяжело с экспертной точки смотреть, потому что я всегда буду на стороне игроков. Я понимаю, ребята "подустали". Да, не яркой, не зрелищной была эта игра, но ребята молодцы и я их вполне поддерживаю.

Плохой результат, бывает, вопросов нет. Да, они сыграли в полную силу, и мне нравится, как у них глаза горят, когда они просто играют в футбол – это и с Нидерландами, и с Северной Македонией было. У них было опустошение и физическое, и моральное.
Например, взять Зинченко, у него был сумасшедший сезон, целый год, финал ЛЧ. Малиновский – тоже самое. У многих хоть и не получается, но глаза горят играть в этот футбол, они поняли требования Андрея Николаевича".
"Я на их стороне полностью, они для меня молодцы, я не делаю от одной игры великую потерю, у всех бывает. Австрия – это не мальчики с улицы. 
Мы проиграли борьбу. В основном мы проиграли единоборства один в один. Попасть в запару — раз ошибся, два ошибся, и у тебя нет той уверенности, ты начинаешь переживать, ты уже не видишь игроков, адресов и внутри какое-то опустошение, нет эмоций. 
Футболисты делали сегодня все правильно, они делали все по делу, многое не получалось, было много брака, никто этого не отрицает. Сегодня так звезды сложились – не пошла сегодня игра у нашей сборной, это не из-за того, что они не могут или не хотят, или глаза не горели, просто такое бывает", — сказал Селезнев.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение AndroidПриложение iOS.

Поделись в соцсетях:

Комментарии



Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Чехия ЧЕХ 2 1 1 0 3 1 4
Англия АНГ 2 1 1 0 1 0 4
Хорватия ХОР 2 0 1 1 1 2 1
Шотландия ШОТ 2 0 1 1 0 2 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 2 1 1 0 1 0 4
Словакия СВК 2 1 0 1 2 2 3
Испания ИСП 2 0 2 0 1 1 2
Польша ПОЛ 2 0 1 1 2 3 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 2 1 1 0 2 1 4
Германия ГЕР 2 1 0 1 4 3 3
Португалия ПОР 2 1 0 1 5 4 3
Венгрия ВЕН 2 0 1 1 1 4 1