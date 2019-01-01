Вейналдум — о звании лучшего игрока матча: Де Йонг и Депай больше этого заслуживали

Хавбек команды Франка Де Бура считает, что не был лучшим в данном поединке.

Жоржиньо Вейналдум и Мемфис Депай, getty images

Полузащитник сборной Нидерландов Жоржиньо Вейналдум признан лучшим игроком матча третьего тура группового этапа Евро-2020 с Северной Македонией.

"Всегда здорово, когда тебя признают лучшим игроком матча. Но если честно, то Френки де Йонг и Мемфис Депай больше этого заслуживали. Они сегодня сыграли невероятно.

Секрет в том, чтобы оказаться в нужном месте. Как вы сегодня видели, я забил два легких гола. Но ведь надо быть в том месте, куда придет мяч", – сказал хавбек.

Ранее Вейналдум поделился эмоциями от перехода в ПСЖ на правах свободного агента, подписав контракт до лета 2024 года.